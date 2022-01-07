По информации Минздрава, за сутки на 7 января в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.
Так, по данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 814 пациентов с ранее выявленным COVID-19.
За прошедшие сутки по стране зарегистрировали 247 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек – 151;
- Ош – 11;
- Чуйская область– 37;
- Ошская область – 11;
- Таласская область – 6;
- Нарынская область – 2;
- Иссык-Кульская область – 10;
- Джалал-Абадская область – 18;
- Баткенская область – 1.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 185 484 случаев заражения коронавирусом.
За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 58 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего, по информации минздрава, с выздоровлением по всей стране выписали 180 166 пациентов.
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