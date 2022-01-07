По информации Минздрава, за сутки на 7 января в Кыргызстане скончались три пациента с коронавирусом.

Так, по данным ведомства, за все время пандемии в стране скончались 2 814 пациентов с ранее выявленным COVID-19.

За прошедшие сутки по стране зарегистрировали 247 новых случаев заражения COVID-19.

Бишкек – 151;

Ош – 11;

Чуйская область– 37;

Ошская область – 11;

Таласская область – 6;

Нарынская область – 2;

Иссык-Кульская область – 10;

Джалал-Абадская область – 18;

Баткенская область – 1.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 185 484 случаев заражения коронавирусом.

За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 58 пациентов, переболевших коронавирусом. Всего, по информации минздрава, с выздоровлением по всей стране выписали 180 166 пациентов.