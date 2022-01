В переговорах между Кыргызстаном и канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. наблюдаются сдвиги по вопросу управления рудником Кумтор. Обе стороны допустили возможность заключения мирового соглашения. Centerra озвучила свои основные условия для заключения такого соглашения. Кыргызская сторона еще не делала подобных заявлений, лишь упомянула, что «Кумтор Голд Компани» — дочерняя компания Centerra — должна остаться Кыргызстану. Рассказываем, какие условия канадская компания выдвинула Кыргызстану, что они означают и выход ли из ситуации заключение «мирового соглашения». Заявление президента 2 января президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что «достигнут хороший прогресс в переговорном процессе с канадской компанией». «В настоящее время стороны завершают обсуждение мирового соглашения, включающего среди прочего условие о полной передаче Кыргызской Республике компании “Кумтор Голд Компани”. Глава государства выразил надежду, что в самое ближайшее время в многолетних разногласиях между сторонами будет поставлена точка», — сообщили тогда в администрации президента. Жапаров на руднике также подчеркнул, что «“Кумтор” станет новой страницей страны». По его словам, прошедший год показал, что кыргызские специалисты «умеют эффективно управлять таким крупным и сложным предприятием, и достигать высоких производственных показателей». Условия Centerra На следующий день, 3 января Centerra распространила сообщение «в дополнение к заявлениям в СМИ о возможной договорной передаче рудника Кумтор Кыргызстану». Согласно нему, в канадской компании ожидают, что в основу любого решения будут включены следующие основные условия: Centerra получает примерно 26,1% обыкновенных акций Centerra Gold Inc., принадлежащих ОАО «Кыргызалтын» (госдоля Кыргызстана 100%). После получения акций Centerra Gold аннулирует их;

Кыргызстан принимает на себя всю ответственность за два кыргызских дочерних предприятия Centerra;

Centerra выплачивает Кыргызстану дивиденды за 2021 год, которые ОАО «Кыргызалтын» не получило в результате «изъятия рудника»;

Centerra выплачивает «некоторое другое финансовое вознаграждение», связанное с урегулированием межфирменных балансов между Centerra и двумя ее дочерними предприятиями в Кыргызстане;

из состава совета директоров Centerra подают в отставку два кандидата от ОАО «Кыргызалтын»;

стороны полностью и окончательно снимают все претензии и прекращают все судебные разбирательства во всех юрисдикциях без признания ответственности. «Переговоры с представителями Кыргызстана продолжаются, и нет никаких гарантий, что какие-либо предложенные решения будут завершены или в отношении окончательных экономических и других условий любого такого решения. Любое такое решение должно быть оформлено в виде окончательного соглашения», — подчеркнули в канадской компании. Кыргызские власти пока не прокомментировали заявления Centerra. Кроме того, до сих остается неясно, что кроме «Кумтор Голд Компани» потребовала кыргызская сторона от канадской компании. Разбираемся, что это означает Centerra через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан через госкомпанию «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold и является крупнейшим держателем акций компании, которые торгуются на фондовых биржах в Торонто и Ньй-Йорке. Отказ от акций Первое и основное условие канадской компании касается именно этих акций. По данным портала «Акчабар», стоимость доли Кыргызстана в Centerra на 5 января составила более $656 млн. О том, что Centerra потребует от кыргызских властей отказаться от акций говорил ещё в октябре прошлого года глава кабмина Акылбек Жапаров. «Но мы сказали, что так не получится, у нас накопилось много претензий», — отметил он тогда. Экономист Азамат Акенеев считает, что Кыргызстану в этой ситуации совсем «без потерь не обойтись». «С экономической точки зрения, возможно мы [Кыргызстан] что-то и потеряем, потому что наши акции в Centerra имели вполне реальную, осязаемую стоимость […] Сможем ли мы получить такую же прибыль с рудника [Кумтор], эксплуатируя его самостоятельно, тоже вопрос. Потому что во многом Кумтор отработан. То есть запасов, во всяком случае по данным, которые раньше публиковались, не так уж много», — сказал он в интервью «Клоопу». По мнению политолога Нурсултана Акылбека, чтобы пойти на отказ от акций нужно провести аудит. «Centerra — транснациональная компания с активами во всех уголках мира […] В этой компании у нас больше 26% […] Нужен аудит, помимо Кумтора, [остальных активов] компании, сколько они стоят и в будущем сколько дивидендов принесут и сопоставить с Кумтором», — сказал он в интервью «Клоопу». Политолог сомневается в том, что на руднике Кумтор осталось много запасов золото и что они «переплюнут долю в Centerra», экологические проблемы и расходы на закрытие рудника. «Правительство не должно вести переговоры за закрытыми дверями [с Centerra] […] должны быть открытые переговоры с аудитом, сколько тысяч осталось, сколько получим и сколько потеряем. На эти вопросы они [в кабмине] должны дать ответ», — подчеркнул он. Дивиденды и два предприятия Centerra Второе условие канадской компании — Кыргызстан принимает на себя всю ответственность за два кыргызских дочерних предприятия Centerra. Здесь идет речь про компании «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани», которые отвечают за весь производственный цикл на руднике. Но, по факту эти предприятия уже находятся введении кыргызских властей. Например, внешним управляющим «Кумтор Голд Компани» с 17 мая 2020 года является Тенгиз Болтурук, которого назначил кабинет министров страны. Третье условие — выплата дивидендов «Кыргызалтыну» за 2021 год, которые госкомпании полагались, как акционеру. После того как кыргызские власти ввели внешнее управление на «Кумторе» Centerra запретила «Кыргызалтыну» передавать или обременять акции компании, а все дивиденды, которые полагалось получить «Кыргызалтыну» или аффилированным с ней компаниям, должны были передать Centerra. Однако вопросы вызывает размер дивидендов, который не раз вызывал споры. В частности, депутаты парламента не раз возмущались тем, что Кыргызстан, являясь владельцем самого большого пакета акций, получает мало дивидендов. Правительство же оправдывало это тем, что такие условия прописаны в соглашении 2009 года между сторонами. В 2020 году Кыргызстан впервые с 2016 года получил $2,2 млн дивидендов. Всего же, по словам главы кабмина Акылбека Жапарова, за годы работы Centerra страна получила дивиденды только на $74 млн. «Мы являемся крупнейшим акционером Centerra, мы владели 33%, а сейчас владеем 26% акций […] Мы просто считаем, что менеджмент [Centerra], вместо того чтобы защищать интересы акционеров, начал защищать свои личные интересы. Не было справедливого распределения потоков — как налоговых, так и дивидендов и прибыли. Я могу сказать, что за те 20 лет, которые работает здесь компания Centerra, они вывезли 410 тонн золота на сумму $11,4 млрд и ни грамма золота у нас не осталось. Плюс компания показывает чистую прибыль $2,9 млрд, из которых кыргызской стороне, самому крупному акционеру, дивидендов выплачено только на $74 млн. Я думаю, цифры говорят сами за себя», — сказал он в интервью «Коммерсанту» 10 ноября прошлого года. Также Centerra выдвинула условие о том, что из совета директоров должны выйти два кандидата от «Кыргызалтына». Всего в совете директоров компании 11 членов и трое из них представители «Кыргызалтын» (Кыргызстана). Не совсем понятно, почему Centerra в своём заявлении указало только двух представителей Кыргызстана, а не трёх. Остальные восемь членов совета директоров Centerra — представители Канады. Совет директоров компании избирается каждый год в мае. Отказ от взаимных претензий и суды Последнее указанное условие Centerra — стороны полностью и окончательно снимают все взаимные претензии и прекращают все судебные разбирательства. Одной из главных претензий к канадской компании со стороны кыргызских властей является нанесенный вред окружающей среде. Так, в начале мая прошлого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор. Ледник Лысый. Фото: Азаттык После этого, госкомиссия по изучению деятельности «Кумтора», предложила в качестве экологических и налоговых санкций взыскать с Centerra 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. Затем Октябрьский райсуд обязал «Кумтор Голд Компани» выплатить еще 2,1 млрд сомов из-за задолженности компании по страховым взносам. Многомиллиардные штрафы в самой Centerra назвали «необоснованными». В компании тогда напомнили, что ранее правительство Кыргызстана заключило с ней Стратегическое соглашение, которое предусматривало освобождение компании от всех непогашенных претензий, включая возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате складирования отходов на ледниках. А после введения внешнего управления на «Кумторе» компания заявила, что Кыргызстан нарушил взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватил контроль над рудником». 16 мая прошлого года Centerra инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании намерены добиться от кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства против компании. Но тогда в заявлении отмечалось, что Centerra «готова к конструктивному диалогу» если правительство к ней обратятся. Также 1 июня стало известно, что дочерние компании Centerra Gold Inc. «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд в Нью-Йорке, чтобы начать процесс банкротства. Мировое соглашение — выход? По мнению политолога Нурсултана Акылбека, заключение мирового соглашения «невыгодно» для Кыргызстана. «У нас нет точного представления сколько золота осталась на руднике. [Также] меня очень смущает, что Centerra так легко избавляется от одного из главных своих активов», — отметил он. Кроме того, политолог считает, что накопившееся за годы разработки рудника отходы и «хвостохранилище под открытым небом могут вылиться в экологическую катастрофу и обойдутся стране в миллиарды долларов». «Правительство четко должно ответить на вопрос, даже если убрать про экологию, а в денежном эквиваленте. Первый, это сколько золото осталось [на руднике]. [Второе], во сколько обойдется само закрытие [Кумтора]», — отметил он. По мнению политолога, для заключения мирового соглашения нужно провести широкое экспертное обсуждение и решать этот вопрос должен парламент страны. «Со стороны властей идет популистский лозунг: “Мы вернем Кумтор!” Но [есть вопрос]: Мы возвращаем миллиарды тонн золота или миллиардные головоломки? Без экспертного обсуждения и без решения парламента […] нельзя вот так быстро принимать соглашение, оно не может быть выгодным для нашей страны», — отметил он. По его мнению, если соглашение всё же заключат, то это будет иметь краткосрочный эффект для населения, но позже станет известно об условиях соглашения и «будущему поколению» достанется проблема экологии из-за работы рудника. Экономист Азамат Акенеев же считает, что мировое соглашение «идеальный» для Кыргызстана выход в сложившейся ситуации. По его мнению, с самого начала введение внешнего управления на Кумторе была большой ошибкой, так как в глазах международных организаций, инвесторов и иностранных посольств это выглядело «изъятие имущества у инвесторов». Акенеев отмечает, что ситуация с Кумтором «плохо» сказалась на инвестиционном климате и «будет иметь долгосрочные последствия для экономики». «Тем более мы сразу [после введения внешнего управления] оказались вовлечены во множество судебных процессов […] Скорее всего наши перспективы были не очень хорошие и то, что сейчас происходит, мировое соглашение, переговоры идеальный вариант в нынешней ситуации», — добавил он. По его словам, если Кыргызстан сможет договориться, то негативные последствия, произошедшего раньше будут «немного сглажены». «Потом нам не придется судиться и тратить на это очень большие средства […] И в целом, я думаю, что неблагоприятные последствия для инвестиционного климата тоже будут во многом исправлены этим мировым соглашением […] Для международного сообщества это будет сигнал, что мы цивилизованно вышли из этой ситуации и с нами можно иметь дело», — считает он. При этом Акенеев отмечает, что «если мы хотим, чтобы Кумтор был наш, то естественно мы не можем только получать золото, а проблемы переложить на кого-то другого». «[Кыргызстану] придется взять на себя все риски по управлению рудником, по экологическим последствиям, по рекультивации и закрытию рудника. Если Кумтор наш, то и он наш со всеми плюсами и минусами. Но, в целом то, что сейчас происходит и то, что озвучено [обеими сторонами] — это оптимальные выход из ситуации», — считает он.

