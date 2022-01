Международная правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к властям Казахстана с призывом отменить приказ стрелять без предупреждения и расследовать любые заявления о насилии и убийствах. О приказе стрелять в людей без предупреждения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил 7 января. Он дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев называет «террористами» демонстрантов, которые сначала требовали снижения цен на сжиженный газ, а затем снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Human Rights Watch считает, что применять силу, особенно смертоносную, можно только в крайнем случае. «Казахстан переживает самый жестокий кризис с момента обретения независимости, и мир следит за тем, продемонстрирует ли правительство, что оно соблюдает основные права своего народа (…) Властям Казахстана крайне важно обеспечить, чтобы все силы безопасности на местах действовали с целью защиты человеческой жизни и несли ответственность, если они этого не делают», — считает Летта Тайлер, замдиректора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch. МВД Казахстана отчитывается о смертях военнослужащих и правоохранителей, а в отношении предполагаемых мародеров использует слово «ликвидация». СМИ сообщают о насилии и даже убийствах в том числе мирных демонстрантов. Также казахские СМИ подтверждают наличие агрессивных групп людей, которые пытаются отобрать у людей машины и стреляют в них. Известно о смертях и среди журналистов. Токаев назвал «глупостью» высказывающиеся предложения «за рубежом» провести переговоры между сторонами для мирного решения проблем. «Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами и террористами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами [столкнулись]. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи», — заявил он. При этом Токаев решил давить не только на «мародеров», он обвинил в беспорядках журналистов и правозащитников. Не власть, которая несколько дней не реагировала на протесты. «Из-за безответственных действий этих горе-активистов от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские. Зачастую они подвергаются насилию и оскорблениям. Из-за этих активистов зауживается интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса», — заявил он, повесив на журналистов и решение властей глушить интернет.

