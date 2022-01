За минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным коронавирусом. Вирус подтвердили у еще 193 человек. 134 из них в Бишкеке. 17 в Джалал-Абадской области, 11 — в Чуйской. Девять в Оше, еще четыре в Ошской области. Семь новых зараженных в Баткенской области, шесть — в Таласской, еще четыре в Иссык-Кульской. Только один новый зараженный в Нарынской области. Выписаны из больниц по выздоровлению 55 человек, но в больницах остаются 370 человек. Общее число заражений за пандемию достигло 185 677 человек, из которых выздоровели 180 221, скончались 2816. За прошедшие сутки вакцину получили 742 человек, из них 282 первую дозу и 460 вторую.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!