В эфире «Дождя» корреспондент Василий Полонский, который находится в Алматы, рассказал о стрельбе у местного морга. «В два часа дня мы приехали к моргу на улице Байтурсынова. Там собрались люди, у которых родственники пропали без вести. Как они сами предполагают, они [родственники] погибли. (…) В один момент один из мужчин попытался с другой стороны морга перелезть через забор», — рассказывал Василий Полонский. Корреспондент предполагал, что мужчина был одним из тех, кто мог искать родственников, и пытался зайти с другой стороны из-за любопытства. Но на мужчину отреагировали правоохранительные органы. «В этот момент началась очень обостренная ситуация — сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в воздух и угрожать ему», — рассказал корреспондент. На видео двое мужчин сидели в страхе на корточках, приподняв руки вверх. На фоне этого были слышны крики и стрельба, а некий мужчина молил — «Ради всевышнего Аллаха!» После было слышно, что этот же мужчина кричит от боли. Потом в кадре показали мужчину, который полулежал на земле, а двое мужчин в форме и с автоматами держали его. Они вывернули ему руки и повели, а тыл им прикрывали еще двое мужчин с автоматами. «Он там один был!» — слышался голос в кадре. А после — «Там смотрите, откуда он пришел». Военные увидели камеру и закричали — «Э, убрали камеру!». Потом снова прозвучали выстрелы — корреспонденту пришлось бежать. «Мужчина, который стоит на коленях — это тот самый мужчина, что пытался перелезть забор. Рядом с них находился еще один мужчина в специальной ливневке и боялся двинуться куда-либо. Сотрудники полиции — именно так мне удалось их опознать — (…) они угрожали и что-то кричали (…) что-то выкрикивали этому мужчине», — рассказал Полонский. Полонский сказал, что мужчина умолял его не убивать и клялся, что у него не было плохих намерений. Журналист говорит, что стреляли не только в воздух, но и по асфальту — прямо перед ним. Именно поэтому он в кадре убежал дальше от морга. «Дальше произошло еще хуже, потому что родственники погибших, которые стояли у морга начали ругать нас, что вся эта ситуация произошла из-за нас», — сказал журналист. По его словам, одна из женщин ударила оператора, а мужчины стали собирать камни. Съемочной команде пришлось уйти от морга. Полонский, который не первый день в Алматы, говорит, что сейчас обстановка стала еще более напряженной. «До этого было ясно, что есть какая-то часть мирных протестующих, часть агрессивных протестующих и есть силовики. А на данный момент никаких протестующих на улицах нет, но есть много разных непонятных подразделений силовиков», — сказал она. По словам журналиста, в Алматы часто слышна стрельба, а госучреждения перекрыты силовиками. Подъезды к Алматы перекрыты блокпостами, а из Казахстана не могут уехать жители.

