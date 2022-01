Анар Мусабаева, независимая политаналитик Оригинал материала опубликован в фейсбуке Анар Мусабаевой. Кыргызстан дал втянуть себя в ужасную авантюру с введением миротворцев в Казахстан. И эта авантюра будет иметь долгосрочные последствия. Токаев подставил всех союзников по ОДКБ, включая Россию. Даже если Россия получит краткосрочные геополитические дивиденды, в среднесрочном и долгосрочном плане она приобретет гораздо больше проблем. Ну, если только руководство России уверено, в том, что легко справится с ролью регионального «жандарма». Почему это авантюра? Потому что ОДКБ в соответствии со своим уставом не может вмешиваться в дела государств-членов, подпадающих под национальную юрисдикцию. Токаев переложил ответственность за произошедшие события на ОДКБ, квалифицировав протесты и беспорядки в Казахстане как международный терроризм и акт внешней агрессии. Это была попытка подвести правовую базу для того, чтобы оправдать вовлечение ОДКБ в урегулирование ситуации в Казахстане. Потому что международный терроризм может рассматриваться как угроза, для предотвращения которой члены ОДКБ по официальному обращению одного из членов ОДКБ (подвергшегося угрозе международного терроризма) могут согласовать введение миротворческих сил. Никаких доказательств «иностранного» компонента в беспорядках в Казахстане, казахские власти не предъявили и не показали. Вполне вероятно, что в беспорядках участвовали и ОПГ, и террористы, что мы знаем на опыте своих бунтов. Но если это терроризм внутригосударственный, это внутреннее дело государства. Но почему-то все ОДКБшники ринулись «помогать» Токаеву, основываясь на словах Токаева. Чтобы квалифицировать терроризм, как международный, нужны хотя бы какие-то явные признаки того, что совершенные деяния направлены против международного правопорядка, затрагивают межгосударственные интересы и отношения, либо совершаются на территории нескольких государств, либо есть иностранное финансирование участников преступных деяний и т.д. Что из этих признаков присутствует? Боюсь, таких признаков нет. Во-вторых, решение об участии в миротворческой операции ОДКБ каждое государство-член принимает самостоятельно с учетом национального законодательства и осуществление миротворческой деятельности государствами – членами носит исключительно добровольный характер в соответствии с Соглашением о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности ( ст.5). Отказ от участия в миротворческой операции не служит основанием для выхода из ОДКБ. Так что решение об участии Кыргызстана в миротворческой операции, к величайшему сожалению, продавили. Политические режимы меняются. Меняются президенты, даже «всемогущие». А между близкими народами будет трещина, останется травма (обида). Говоря о том, что нужно помочь братскому Казахстану, наши власти лукавят. Ведь речь идет о «помощи» режиму Токаева. Не так ли? В третьих, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии с нормативными документами ОДКБ должен незамедлительно информировать Безопасности ООН о своем решении провести миротворческую операцию на территории государства – члена. Было ли выполнено данное условие? В четвертых, сама миротворческая операция подразумевает наличие сторон конфликта с четкими позициями, а сама миротворческая операция в соответствии с принципами миротворческой деятельности ООН должна основываться на принципах 1) согласие сторон, 2) беспристрастность, 3) неприменение силы, за исключением случаев самообороны и защиты мандата. Вопрос в том, кто есть стороны конфликта, ведь «война» Токаева выглядит как война с тенью. Кто субъекты международного терроризма? Все граждане Казахстана, принявшие участие в массовых протестах ? Если нет сторон конфликта, между кем и кем будет устанавливаться мир? В общем, как и само обоснование введения миротворческих сил ОДКБ, так и методы принятия решения об этом вызывает вопрос о правомерности происходящего.

