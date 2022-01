МИД Кыргызстана сообщил, что проверит, есть ли среди задержанных в Казахстане кыргызстанцы. «В настоящее время по поручению Министерства Посольством КР в РК и Генеральным Консульством Кыргызстана в г. Алматы проводятся мероприятия по выяснению информации о наличии граждан КР среди задержанных в ходе проведённых компетентными органами Республики Казахстан специальных операций», — сообщил МИД. Министерство настоятельно рекомендовало кыргызстанцам в Казахстане соблюдать законы, не поддаваться провокациям и избегать места массового скопления людей. Ранее МВД Казахстана сообщала, что среди задержанных есть некие граждане соседнего государства, но не уточнило, какого именно. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщил МВД.

