Нурсултана Назарбаева, елбасы и первого президента Казахстана, не видели с конца декабря, когда он посещал Санкт-Петербург для неформальной встречи лидеров стран СНГ. После начала протестов в Казахстане озвучивалась разная информация — в том числе, что Назарбаев покинул страну. О Назарбаеве и членах его семьи долго ничего не сообщали, пока накануне пресс-служба Александра Лукашенко не заявила, что политик разговаривал по телефону с елбасы. Заявление пресс-службы Лукашенко не восприняли, как однозначный факт, СМИ, политологи и эксперты продолжили обсуждать, где может быть Назарбаев с учетом того, что у его дочерей и внуков много элитной недвижимости в разных странах. Была даже озвучена версия, что Назарбаев может быть в Китае. 8 января, наконец, пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай написал в своем твиттере, что елбасы находится в Казахстане. Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) January 8, 2022 Тем не менее, Укибай не опубликовал никаких фото или видео политиков. Все это происходит на фоне задержания ставленника Назарбаева, дважды премьера и бывшего главы КНБ Карима Масимова — его подозревают в госизмене. Также с поста в КНБ был уволен племянник Назарбаева Самат Абиш, появилась информация и об аресте другого племянника — олигарха Кайрата Сатыбалды.

