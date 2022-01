КНБ Казахстана сообщил о задержании своего экс-председателя Карима Масимова. Его подозревают в госизмене. «6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временнного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица», — сообщил КНБ. Что за «другие лица», КНБ не сообщает, но ранее СМИ упоминали возможное задержание племянника елбасы Нурсултана Назарбаева Самата Абиша, бывшего первого зампреда КНБ — правда тогда главная казахская спецслужба заявила, что новость «провокационная». О вероятной «госизмене» говорили в эфире государственного «Хабар 24» — якобы некоторые люди у власти и в правоохранительных органах плели заговор против президента Касыма-Жомарта Токаева. «Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель – отстранить президента Токаева от власти. Сделать так, как на Украине, в свое время (…) Я обладаю эксклюзивной информацией, (…) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алма-Аты) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану (…) Все виновные будут наказаны. (…) Это, по существу, государственная измена», — рассказал в эфире политолог Ермухамет Ертысбаев. Ранее российский политолог Аркадий Дубнов сообщил о задержании брата Самата Абиша — олигарха Кайрата Сатыбалды. Предположительно, бизнесмена задержали в Дубае. Карим Масимов — влиятельная фигура в политике Казахстана, дважды премьер, был помощником Нурсултана Назарбаева и руководителем его администрации.

