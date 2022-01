Руслан Казакбаев Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев сообщил «Кактус Медиа», что адвокатов и консулов дипмиссии не пускают к задержанным кыргызстанцам. «Пока адвокатов и консулов посольства Кыргызстана в Казахстане к задержанным не пускают. Мы будем защищать интересы каждого нашего гражданина, ни у кого не должно быть сомнений на этот счет!» — заверил министр. МИД уже отправил Казахстану ноту протеста из-за задержания и избиения джазового пианиста Викрама Рузахунова, которого через госканалы пытались выдать за безработного погромщика. МВД Казахстана пыталось убедить, что на видео кыргызстанец Закир Убуров. Но Рузахунов и Убуров, который на самом деле Юбуров, выглядят по-разному. Музыкант Викрам Рузахунов и продавец посуды Закир Юсуров. Оба задержаны. Рузахунов сильно избит. На видео именно пианист, который оправился в Алматы 2 января для выступления. А Закир Юбуров — кыргызстанец, который полтора года жил в Алматы и работал на рынке. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. «Наши посольство и генконсульство держат вопрос на контроле! Сейчас в Казахстане непростое положение: идет антитеррористическая операция, проходит предварительное следствие по задержанным», — говорит Руслан Казакбаев. МИД уже отчитался о том, что директор департамента консульской службы встретился с родственниками Рузахунова. Первый замминистра иностранных дел Кыргызстана Нуран Ниязалиев переговорил с казахским коллегой Маратом Сыздыковым и послом Казахстана в Кыргызстане Рапилем Жошыбаевым. «Глава МИД Руслан Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с руководством МИД Казахстана и держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания кыргызстанцев, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории РК, в частности на рынках и других сферах деятельности», — сообщил МИД.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!