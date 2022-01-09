Forbes изучил, какие суммы потеряли самые богатые казахстанцы за время протестов.

В издании рассмотрели четырех казахстанских миллиардеров — в том числе дочь Нурсултана Назарбаева Динару Кулибаеву и ее супруга Тимура Кулибаева.

«Дочь Назарбаева, Динара Кулибаева, и ее муж, Тимур Кулибаев, потеряли в общей сложности 200 миллионов долларов, так как стоимость их доли в АО «Народный банк Казахстана», котирующемся на лондонской бирже, упала на 16%», — рассказало издание.

Эта пара, по оценке Forbes, владеет состоянием в 3,1 миллиарда долларов.

Еще два других казахстанских миллиардера — Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе — потеряли за время протестов по $1,4 млрд.

Эти миллиардеры связаны с крупнейшей казахской платежной компанией Kaspi Bank. Ким — председатель банка и ее самый большой акционер. Ломтадзе — гендиректор банка. С этим же банком связан племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, он в 2015 году вошел в состав акционеров холдинга Kaspi.