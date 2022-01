Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана уверен, что кыргызстанцы не связаны с беспорядками в Алматы. «Через двусторонние каналы до компетентных структур Казахстана доведено, что кыргызские граждане не имеют и не могут иметь какого-либо отношения к массовым беспорядкам и мародерствам в Казахстане», — сообщает ведомство. Спецслужба говорит, что задержанные кыргызстанцы — жертвы. «Уверены в том, что задержанный В.Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане», — сообщает ГКНБ. Ведомство связывает волну информатаки в адрес кыргызстанцев, которых выдают за погромщиков, с казахским кримавторитетом. «Негативные сведения в отношении кыргызских граждан, берущие свое начало из необоснованных высказываний криминального «авторитета» по кличке «Дикий Арман», а за тем подхваченные заинтересованными вбить клин между братскими кыргызами и казахами силами, особенно в такой сложный период, являются продолжением хорошо подготовленной информационной атаки, о чем сказано официальными лицами Казахстана. И направлено на расширение территории хаоса, беспорядков», — считает ведомство. ГКНБ надеется, что «компетентные органы Казахстана обеспечат объективность, поскольку кыргызские граждане, абсолютное большинство которых заняты в сфере торговли и услуг, могли случайно оказаться на улице по стечению обстоятельств и быть задержанными». Родственников задержанных кыргызстанцев призвали молиться и быть спокойнее. «Призываем родственников задерживаемых лиц к спокойствию, терпению, взаимопониманию и помолиться как за своих близких, так и казахских братьев, за скорейшее восстановление спокойствия и правопорядка в родном для кыргызов Казахстане», — сообщила спецслужба. Ранее казахский госканал «Хабар 24» выпустил видео с сильно избитым мужчиной, который признавался, что ему якобы заплатили за участие в погромах и он из Кыргызстана. Однако на видео был кыргызский пианист Викрам Ризахунов, который 2 января отправился в Алматы с концертом, а после его родные потеряли с ним связь. Родные говорят, что музыканта пытали. МВД Казахстана пыталось выдать Ризахунова за кыргызстанца Закира Убурова, отрицая, что пианиста избили и пытались выдать за погромщика. Но родные и коллеги Ризахунова публично заявили, что это он на видео и он не мог быть погромщиком. Они вышли на митинг у казахского посольства в Бишкеке, где к ним пришел глава кыргызского ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он также выразил недовольство дискредитацией кыргызстанцев в казахских СМИ и сказал, что ризахунов — не террорист.

