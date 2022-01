В последние дни в информационном пространстве можно заметить атаку на кыргызстанцев со стороны некоторых казахских блогеров и даже кримавторитета. Сначала о якобы участии кыргызстанцев в погромах в Алматы говорил кримавторитет «Дикий Арман», которого политэксперты также связывали с беспорядками. После видео о кыргызстанцах начали записывать разные блогеры. МВД Казахстана сообщило о задержании граждан соседней страны, не сообщив, какой. И вот, телеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге. Это всего 15 000 сомов и добраться до Казахстана из Кыргызстана, учитывая закрытые уже два года наземные границы, будет куда дороже. На видео мужчина говорит, что ему якобы оплатили перелет. Мужчина на видео утверждает, что он безработный. Только вот кыргызстанцы узнали в нем джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, который часто выступал в Казахстане. Избитый мужчина на видео действительно выглядит, как джазовый музыкант Рузахунов. Издание «Кактус медиа» связалось с родственниками Рузахунова и они подтвердили, что на видео джазмен. По словам его близких, Рузахунова пытали и неизвестно где удерживают. МИД Кыргызстана обещает выяснить причины задержания кыргызстанца. «Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время Министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», — сообщил МИД.

