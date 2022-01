МВД Казахстана пыталось убедить, что избитый мужчина на видео, который признается в том, что его якобы подкупили для участия в беспорядках, это кыргызстанец Закир Убуров. Но на видео кыргызский пианист Викрам Рузахунов, который 2 января отправился в Алматы выступать. Родные и коллеги узнали его и уверены что его пытали. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vicram Rouzakhunov (@vicrammusic) Однако Закир Убуров, точнее Юбуров, которого упоминал МВД Казахстана, тоже существует. Его брат Тахир Юбуров подтвердил, что на видео не он. Однако Тахир Юбуров говорит, что брата тоже задержали. На видео мужчина утверждает, что ему заплатили за билет в Алматы, и должны были заплатить 90 000 тенге (15 000 сомов или 200 долларов). Однако Закир Юбуров, за которого МВД Казахстана пытается выдать избитого джазового музыканта Рузахунова, живет в Алматы, ему не нужно было покупать билеты. Да и внешне они не похожи. Закир Юбуров. Фото: Кактус По словам Тахира Юбурова, Закир с семьей живет в Алматы уже полтора года, работает на рынке «Байсал», где продает посуду. В последний раз на связь Закир выходил 7 января, когда шел на пятничный намаз. После намаза он хотел приехать к родным, в Кыргызстан — в Ивановку. Но его задержали на блокпосте. Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана уверен, что кыргызстанцы не связаны с беспорядками в Алматы. «Уверены в том, что задержанный В.Рузахунов и другие оказавшиеся в такой ситуации наши соотечественники являются очередными жертвами части чудовищных планов сил, спровоцировавших драматические события в братском Казахстане», — сообщает ГКНБ.

