МВД Казахстана пытается убедить, что задержали, избили и обвинили в погромах не кыргызского музыканта, а другого человека. Казахстанские паблики опубликовали сообщение МВД, которое отрицает задержание кыргызского пианиста Викрама Рузахунова. Ведомство утверждает, что задержан был некий Закир Убуров 1990-го года рождения. Только вот родственники пианиста Викрама Рузахунова опознали музыканта на видео с избитым мужчиной, которого выдают за погромщика из Кыргызстана. Они узнали его не только по лицу, покрытому гематомами, но и по голосу и другим отличительным чертам. Кроме того, избитый мужчина на видео говорит, что прилетел 2 января — Рузахунов отправился в Алматы выступать 2 января. Тогда в аэропорт его проводила мама. Кыргызские музыканты также узнали своего коллегу. На видео «Хабар 24» известного джазмена пытаются выдать за безработного, которому оплатили прилет в Алматы и обещали заплатить 15 тысяч сомов (90 000 тенге или 200 долларов) за участие в погромах. МИД и МВД Кыргызстана обещали разобраться с ситуацией и изучить обстоятельства задержания кыргызстанца, который отправился в Алматы для выступления.

