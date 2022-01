Викрам Рузахунов. Фото: Дмитрий Мотинов МВД Кыргызстана сообщило, что проводит «соответствующие мероприятия», чтобы выяснить обстоятельства задержания в Алматы кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Его в Казахстане пытаются выдать за безработного погромщика. Семья Рузахунова опознала его на видео и рассказала, что его пытали и они не могут выйти с ним на связь. Они собираются в 15 часов выйти к посольству Казахстана в Бишкеке. Его коллега музыкант сообщил «Клоопу», что Рузахунов полетел в Алматы 2 января — аналогичную информацию озвучил и МВД Кыргызстана. На фото Викрам с мамой в аэропорту — она его провожала. «Рузахунов, часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и второго января в 20.00 часов он улетел в город Алматы», — сообщает МВД. На видео «Хабар 24» известного джазмена пытаются выдать за безработного, которому оплатили прилет в Алматы и обещали заплатить 15 тысяч сомов (90 000 тенге или 200 долларов) за участие в погромах. «Родственников у них в Казахстане не имеется и ездил только по приглашению для проведения концертных программ, а также для участия в музыкальных фестивалях в Казахстане и в странах СНГ», — сообщает МВД. Ранее с ситуацией обещал разобраться МИД, написав довольно сухое и неконкретное заявление. «Относительно опубликованного видео в социальных сетях о задержании якобы гражданина Кыргызской Республики за участие в массовых беспорядках, произошедших в Республике Казахстан, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает, что в данное время Министерством совместно с компетентными органами Республики Казахстан проводятся соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина», — сообщил МИД.

