Журналист-расследователь Али Токтанунов изучил, как в Казахстане пытались подать кыргызстанцев как погромщиков. Особенно внимательно он остановился на попытке выставить в виде безработного погромщика известного кыргызского пианиста Викрама Рузахунова, предварительно жестоко избитого.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!