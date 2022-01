Пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев сообщил, что власти озабочены тем, что казахские СМИ выставляют кыргызского пианиста Викрама Рузахунова под видом безработного погромщика из Кыргызстана. «Вызывает озабоченность публикации в ряде зарубежных СМИ, в которых джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова пытаются выставить деструктивным элементом, приехавшим в Казахстан якобы для участия в митингах», — говорит Султанбаев. От лица властей он выразил надежду, что Казахстан проведет тщательное расследование. Кроме того, он сослался на МИД и МВД двух стран, которые выясняют обстоятельства задержания Викрама Рузахунова. Правда, пока МВД Казахстана просто заявило, что избитый мужчина на видео не Викрам Рузахунов, а некий Закир Убуров. Но родные пианиста опознали его, как и коллеги-музыканты. Глава кыргызского ГКНБ Камчыбек Ташиев уже заявил, что власти недовольны тем, что кыргызстанцев пытаются выставить погромщиками. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал Ташиев. По его словам, МИД Кыргызстана уже отправил Казахстану ноту протеста.

