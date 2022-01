Пресс-секретарь елбасы Нурсултана Назарбаева заявил, что первый президент Казахстана сам передал своему преемнику Касыму-Жомарту Токаеву свой пост в Совбезе. По словам Айдоса Укибая, Назарбаев «сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности» Токаеву, «так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны». Пожизненный глава Совбеза оказался временным 5 января Касым-Жомарт Токаев обратился к Казахстану — в стране продолжались протесты. Он отправил правительство в отставку, а также сказал, что Совет Безопасности страны, которым ранее руководил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отныне возглавляет он. Нурсултан Назарбаев был первым президентом Казахстана и правил страной почти 30 лет. Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и предложил Токаева на пост главы государства. После ухода с поста президента Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана. Эту должность он мог занимать пожизненно, закон об этом принял парламент еще в мае 2018 года. Выглядело это как двоевластие — Назарбаев занимал важный пост с большими полномочиями и был лидером нации, члены его семьи занимали должности в разных органах, а министерства возглавляли его ставленники. Он даже поехал на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург в декабре 2021 года, хотя лидер Казахстана — это Токаев. Токаев тоже был на встрече. Племянник Назарбаева уволен… или нет? Скрин с Акорды 5 января также стало известно о назначении Мурата Нуртлеу на пост первого зампреда КНБ. Эту должность занимал племянник Назарбаева Самат Абиш. Увольнение Абиша выглядело логично на фоне освобождения от должности его руководителя, главы КНБ Карима Масимова. Как позже сообщил КНБ, 6 января было начато расследование по факту госизмены. По этому делу арестовали Масимова — КНБ сообщил об этом 7 января. А 8 января КНБ Казахстана сообщил, что племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе и даже занимает должность первого замглавы. Самат Абиш А что госизмена? Еще летом 2021 года стало известно, что Касыма-Жомарта Токаева прослушивали с помощью программы Pegasus Project. Прослушивать его начали еще когда он был спикером Сената. OCCRP считал, что с помощью Pegasus Project за активистами, журналистами и политиками следило государство — то есть Назарбаев и его окружение. И Токаев оставался объектом слежки даже возглавив это государство. Во время протестов, уже после увольнения ставленника Назарбаева Масимова, 7 января СМИ заметили, что на госканале «Хабар 24» политолог Ермухамет Ертысбаев публично обсудил возможность госизмены в высших эшелонах власти и предательство в отношении главы государства. «Была поставлена заговорщиками, на мой взгляд, цель – отстранить президента Токаева от власти(…) Я обладаю эксклюзивной информацией, (…) что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт (Алма-Аты) была дана команда полностью убрать оцепление и охрану (…) Все виновные будут наказаны. (…) Это, по существу, государственная измена», — рассказал Ертысбаев. Только вот видео с Ертысбаевым в итоге было удалено — хотя многие СМИ успели сохранить себе его и цитировать в своих сюжетах. Политологи и эксперты стали обсуждать возможность того, что протестом против повышения цен воспользовались политики для межклановой борьбы. Появилась информация о задержании олигарха Кайрата Сатыбалды, брата Абиша, племянника Назарбаева. Появилась и была опровержена КНБ информация о задержании самого Абиша. Кайрат Сатыбалды Сообщил о задержании Сатыбалды и возможном местонахождении Назарбаева в Китае известный политолог Аркадий Дубнов. Он ссылается на «надежный источник» — что у него есть основание ему доверять. Говорит, что это высокопоставленный казахский деятель. «В Казахстане происходят межэлитные разборки — очень жесткие, я бы сказал жестокие (…) Все это началось 5 января во второй половине дня и закончилось вводом войск ОДКБ, что спасло президента Касыма-Жомарта Токаева», — считает Дубнов. Он также думает, что протестом народа воспользовались влиятельные люди, которые хотели удержать власть. Так как Назарбаева не видели с конца декабря, СМИ действительно обсуждали, что он мог покинуть страну. Также казахские СМИ сообщали, что страну покинули члены его семьи, а эксперты обсуждали возможную причастность брата елбасы Болата Назарбаева и кримавторитета «дикого Армана» к погромам в Алматы. Арман в итоге был задержан. Дикий Арман в день задержания 7 января 8 января пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот в Казахстане и просит народ поддержать Токаева. Доказательств не предоставил. В этот же день сообщили, что Абиш все еще первый зампред КНБ — что с Нуртлеу, ведь двух первых заместителей быть не может, так и не объяснили. Что касается погромов, Касым-Жомарт Токаев писал в твиттере о неких 20 тысячах террористов. «Бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра. Некоторые из них говорили не на казахском. На Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак, а общее число атакующих — 20 тыс. Они били и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, занимались мародерством в частных домах и магазинах, убили несколько граждан, насиловали молодых женщин. Мое мнение такое: никаких разговоров с террористами, мы должны их убивать», — писал президент. 8 января эти твиты были удалены. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. Кроме того, митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти сообщили, что он освобожден. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. ОДКБ согласилось на просьбу Токаева, в Казахстан выслали военных. Официально они должны охранять госучреждения. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских не разглашается властями страны. 