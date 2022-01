Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил митинг в поддержку кыргызского пианиста Викрама Рузахунова. Мужчина поехал в Алматы с концертом 2 января, а позже казахский гостелеканал «Хабар 24» выпустил видео, на котором сильно избитого Рузахунова выдавали за безработного погромщика из Кыргызстана. Камчыбек Ташиев сказал, что кыргызские власти недовольны тем, что кыргызстанцев пытаются выставить погромщиками. Глава ГКНБ сказал, что Викрам Рузахунов — не террорист и власти предпримут все усилия, чтобы спасти его. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал Ташиев. По его словам, МИД Кыргызстана уже отправил Казахстану ноту протеста. Ранее МВД Казахстана пыталось опровергнуть, что мужчина на видео — кыргызский пианист. Мол, это некий Закир Убуров. Однако Рузахунова опознали члены семьи, а также его коллеги музыканты.

