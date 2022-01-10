Глава кабмина Акылбек Жапаров на сессии ОДКБ выразил просьбу и надежду президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на справедливое расследование задержания кыргызстанцев.
Он отметил, что в последнее время в СМИ и соцсетях распространяется информация о причастности граждан Кыргызстана к погромам и беспорядкам в Казахстане.
«В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, чтобы по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства Казахстана и строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями», — обратился он к Токаеву.
Также Жапаров отметил, что многие кыргызстанцы помогают казахстанцам, которые возвращались из других стран и вынужденно прибыли в аэропорт «Манас».
«Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и желает скорейшего урегулирования ситуации во благо народа», — отметил глава кабмина.
При этом Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает антитеррористические действия властей Казахстана и согласен с вводом войск стран ОДКБ в Казахстан.
Задержания кыргызстанцев в Казахстане
В начале января в Казахстане начались митинги против повышения цен на газ, переросшие в массовые беспорядки. Больше всех пострадал город Алматы — были захваты и поджоги административных зданий и мародерство.
Тогда в информационном пространстве началась атака на кыргызстанцев. Сначала о якобы участии кыргызстанцев в погромах в Алматы говорил кримавторитет «Дикий Арман», которого политэксперты также связывали с беспорядками. После видео о кыргызстанцах начали записывать разные блогеры.
МВД Казахстана сообщило о задержании граждан соседней страны, не сообщив, какой.
После этого телеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге. Это всего 15 000 сомов и добраться до Казахстана из Кыргызстана, учитывая закрытые уже два года наземные границы, будет куда дороже. На видео мужчина говорит, что ему якобы оплатили перелет.
Однако позже выяснилось, что задержанный — известный кыргызский пианист Викрам Рузахунов. 10 января стало известно, что его отпустили из-под стражи.
Кроме этого, МИД Кыргызстана сообщил, что правоохранительные органы Казахстана задержали еще пятерых кыргызстанцев. Однако, в социальных сетях появляются сообщения о том, что задержанных кыргызстанцев в Казахстане может быть больше.