Глава кабмина Акылбек Жапаров на сессии ОДКБ выразил просьбу и надежду президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на справедливое расследование задержания кыргызстанцев. Он отметил, что в последнее время в СМИ и соцсетях распространяется информация о причастности граждан Кыргызстана к погромам и беспорядкам в Казахстане. «В связи с чем позвольте выразить просьбу и надежду на то, чтобы по каждому подтвержденному случаю будет открытое и справедливое расследование в рамках законодательства Казахстана и строгом соответствии с нашими двусторонними и многосторонними соглашениями», — обратился он к Токаеву. Также Жапаров отметил, что многие кыргызстанцы помогают казахстанцам, которые возвращались из других стран и вынужденно прибыли в аэропорт «Манас». «Весь кыргызский народ глубоко сопереживает братьям-казахам в эти тяжелые дни и желает скорейшего урегулирования ситуации во благо народа», — отметил глава кабмина. При этом Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает антитеррористические действия властей Казахстана и согласен с вводом войск стран ОДКБ в Казахстан. Задержания кыргызстанцев в Казахстане В начале января в Казахстане начались митинги против повышения цен на газ, переросшие в массовые беспорядки. Больше всех пострадал город Алматы — были захваты и поджоги административных зданий и мародерство. Тогда в информационном пространстве началась атака на кыргызстанцев. Сначала о якобы участии кыргызстанцев в погромах в Алматы говорил кримавторитет «Дикий Арман», которого политэксперты также связывали с беспорядками. После видео о кыргызстанцах начали записывать разные блогеры. МВД Казахстана сообщило о задержании граждан соседней страны, не сообщив, какой. После этого телеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге. Это всего 15 000 сомов и добраться до Казахстана из Кыргызстана, учитывая закрытые уже два года наземные границы, будет куда дороже. На видео мужчина говорит, что ему якобы оплатили перелет. Однако позже выяснилось, что задержанный — известный кыргызский пианист Викрам Рузахунов. 10 января стало известно, что его отпустили из-под стражи. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kloop | Новости Кыргызстана (@kloopnews) Кроме этого, МИД Кыргызстана сообщил, что правоохранительные органы Казахстана задержали еще пятерых кыргызстанцев. Однако, в социальных сетях появляются сообщения о том, что задержанных кыргызстанцев в Казахстане может быть больше.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!