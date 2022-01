Дизайнер Нурбек Насыранбеков опубликовал иллюстрацию, связанную с уходом президента Садыра Жапарова в краткосрочный отпуск. В руках главного героя картины пакеты с надписью ГУМ. Совсем недавно Жапаров шопился в этом торговом центре в то время, когда в Казахстане проходили массовые задержания и обстрел участников протестных демонстраций. Визит Садыра Жапарова в торговый центр вызвал бурную реакцию — в тот день парламент страны должен был собраться на внеочередное заседание. Главный вопрос, который должны были обсудить недавно избранные депутаты Жогорку Кенеша — будут ли кыргызские военные участвовать в кампании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Краткосрочный отпуск президента также вызвал недовольство граждан — власти Казахстана задерживают кыргызских граждан якобы за участие в митингах и погромах Алматы. С начала года в Казахстане начались акции протеста против повышения цен на сжиженный газ газ. Позже митинги переросли в стычки с силовикам, что привело к массовым беспорядкам. Власти использовали против демонстрантов слезоточивый газ, шумовые гранаты, а затем и огнестрельное оружие. На территории Казахстана отключили интернет, а по гостелеканалам передавали, что в организации беспорядков замешаны кыргызстанцы. Правоохранительные органы соседней страны распространили видео с кыргызстанцем, якобы специально прилетевшим в Казахстан для участия в мародерстве и беспорядках. Однако позже выяснилось, что задержанный — известный музыкант Викрам Рузахунов. 10 января стало известно, что его отпустили из-под стражи.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!