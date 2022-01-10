О природе событий

Прежде всего нужно понимать природу этих событий и то, какие вызовы, в той или иной мере связанные с произошедшим событиями, существовали и продолжают существовать. Первое: система, которую господин Назарбаев создавал тридцать лет — такая централизованная система с зачисткой политического пространства, независимых СМИ, но с мягким авторитаризмом, с балансом между элитами и выдерживанием вот этих сдержек и противовесов, — себя не оправдала, и прежде всего, не оправдала по двум направлениям. По социально-экономическому, потому что вся ресурсная рента настолько несправедливо была распределена, что привела к явно огромному расслоению и к появлению большущего слоя, особенно среди казахской молодёжи, казахоязычной молодёжи, маргинализованных групп в сельской местности, огромного слоя не просто уязвимых, а нищих, бедных, неустроенных, временно не работающих и так далее, которые в связи с этим и обозлены, не лояльны власти, и еще больше ненавидят полицию и прочие правоохранительные органы, которые с их точки зрения защищают интересы этой самой элиты, находящейся у власти.

Второе — зачищая все это пространство, создали вакуум. И я много лет назад говорил, что когда вы создаёте такой вакуум, он обязательно будет заполнен какими-то радикалами, будь то исламские, будь то левые радикалы, или просто социальные протесты такого рода. У вас нет ни каналов, ни амортизаторов, ничего, нет никакой политической системы. Это результат такого развивающегося и дошедшего до определённого уровня режима, который создавал господин Назарбаев.

Картина, конечно, не исключительно чёрная, есть явные успехи на международном уровне, есть какие-никакие экономические реформы, сформировано какое-никакое устойчивое государство с аппаратом и всеми институтам, и так далее, но нерешенность проблем, о которых я говорил, и приводит к подобного рода результатам. Понятно, что этот всплеск и переход в такую жёсткую и горячую фазу — это, прежде всего, социально-экономическая мотивация, чем такая осознанная политическая мотивация.

Площадь Республики в Алматы. Фото Ольги Логиновой для Власть.kz

Эпоха Назарбаева закончена

Вопрос в том, какие уроки из этого извлечь, то есть, куда дальше двигаться и что дальше делать. Я думаю, первый вывод: в той или иной форме эпоха Назарбаева закончена в том виде, в каком она была. То есть, однозначно, что господин Токаев консолидирует власть, у него есть возможности что-то делать, хотя я не уверен, что есть достаточно ресурсов для изменения этой социально-экономической ситуации, которой пронизана вся государственная система. Коррупция — это ее кровь, неравное распределение результатов — это ее сухожилия, нервы и все прочее, все так выстроено. Поэтому хватит ли у него ресурсов это все как-то менять — а менять нужно обязательно и с политической точки зрения, и с социально-экономической — это достаточно серьёзный вопрос.

Понятно, что сложившаяся ситуация для него достаточно благоприятна — и для консолидации власти, и для расстановки своих кадров. Если раньше он был как бы за Назарбаевым, то сейчас он становится самостоятельной фигурой, то есть, легитимным президентом со всеми вытекающими последствиями. Второй вывод: конечно, было понятно, что в этой ситуации в каком-то смысле выиграл господин Путин и Россия, потому что через ОДКБ она продемонстрировала, что ОДКБ — это не мёртвая организация, а может действительно предпринимать какие-то шаги по стабилизации и безопасности, что здесь дружественный России режим сохраняется.

Встреча глав государств стран-участниц ОДКБ. Бишкек 2013 год. Фото: сайт президента.