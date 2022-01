Новость обновлена в 14:00 Пресс-служба ГКНБ 10 января сообщили журналисту «Клоопа», что музыканта Викрама Рузахунова освободили из-под стражи. Позже в интервью госагентстсву «Кабар» эту информацию подтвердил посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев. «Викрам Рузахунов освобожден и возвращается на родину», — сказал он. Ранее Дюшекеев сообщил, что задержанный казахскими силовиками кыргызстанец находился в приемнике-распределителе в Кара-Сайском районе Алмаатинской области. По словам Дюшекеева, поиск Рузахунова начали после того, как казахская сторона получила ноту протеста от МИД Кыргызстана. Задержание Рузахунова О задержании музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова стало известно из ролика государственного казахского телеканала «Хабар 24». В эфире телеканала показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, который участвовал в погромах в Алматы за $200. Позже МВД Казахстана сообщило, что задержанного кыргызстанца зовут Закир Убуров. Родственники, друзья и коллеги узнали в мужчине из видео кыргызского джазмена Викрама Рузахунова, который прилетел в Алматы на гастроли 2 января. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео казахского гостелеканала не Закир. По словам его близких, Рузахунова пытали. После этого у посольства Казахстана в Кыргызстане прошел митинг в поддержку Рузахунова. На этом митинге был и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, кыргызские власти недовольны тем, что кыргызстанцев пытаются выставить погромщиками. Глава ГКНБ сказал, что Викрам Рузахунов — не террорист и власти предпримут все усилия, чтобы спасти его. «Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал Ташиев. Позже МИД Кыргызстана отправил Казахстану ноту протеста. В МВД Кыргызстана также сообщили, что проводят «соответствующие мероприятия», чтобы выяснить обстоятельства задержания в Алматы Рузахунова. «Викрам Рузахунов, часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января в 20.00 часов он улетел в город Алматы», — сообщили МВД.

