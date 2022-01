В городе Шымкент в Казахстане задержан кыргызстанец Баялы Торогельдиев. Об этом сообщили в институте омбудсмена. По их данным, задержанный 1997 года рождения. Ранее в соцсетях распространилось обращение родственников Торогельдиева, в котором говорилось, что поздно ночью в его дом пришли силовики и силой увели на допрос. Также сообщалось, что Баялы Торогельдиев проживает в Казахстане около 5-6 лет, у него двое детей и он не участвовал в митингах. «По словам его родственников, Баялы подвергся избиениям во время допроса со стороны правоохранительных органов Казахстана и в настоящее время находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи», — говорится в сообщении института омбудсмена. В институте омбудсмена Кыргызстана сообщили, что уже обратились к уполномоченному по правам человека в Казахстане Эльвире Азимовой с просьбой оказать содействие в защите прав каждого гражданина Кыргызстана, а также в предоставлении им необходимой юридической и медицинской помощи, в том числе Баялы Торогельдиеву. Силовики охраняют городской акимат в Шымкенте. Фото: Дилара Иса / RFE/RL Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства. МИД Кыргызстана сообщил, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев. «По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД. Однако, в социальных сетях появляются сообщения о том, что задержанных кыргызстанцев в Казахстане может быть больше. Срочно!!! В 13.15 обратились граждане КР, проживающие в Шымкенте по поводу задержания и избиения 38 кыргызстанцев, у всех отобрали паспорта, вымогают деньги. Информация передана в МИД. Просим МИД обеспечить временное пребывание представителей консульства в Шымкенте — Dinara (@DinaraOM) January 10, 2022 Задержанные кыргызстанцы Сейчас известна личность ещё двух задержанных кыргызстанцев — джазмена Викрама Рузахунова и Закира Юбурова. 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось его родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. После этого МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео не Рузахунов, а другой кыргызстанец — Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео не Закир. Однако, по его словам, Закира Юбурова также задержали и родственники не знают о его местонахождении. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. В связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Также в минюсте обратились в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Уже 10 января кыргызские ведомства сообщили, что Рузахунова освободили из-под стражи, а о судьбе Юбурова ничего неизвестно.

