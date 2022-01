МИД Кыргызстана сообщил, что из Казахстана 9 января эвакуировали 14 кыргызстанцев, ожидается эвакуация еще 15 граждан, которые временно находятся в Казахстане. Кыргызстанцев возвратили специально организованным транспортом — среди них есть дети и женщины. В МИДе сообщили, что из Нур-Султана поездом возвратят еще 15 кыргызстанцев — регулярные авиарейсы в международном аэропорту столицы Казахстана отменены. Кыргызстанцы, которые находятся в Казахстане, особенно проживающие в Алматы, могут связаться с Генконсульством Кыргызстана по следующим номерам: +77778150072 — Кайрат Жакыпов;

+77770371448 — Гульзат Абдурасулова;

+77770275596 — Жаркынай Сансызбаева;

+77754634295 — Медер Сапаралиев. Департамент консульской службы МИД Кыргызстана: +996551312000;

+996555007626;

+996708522137;

+996707989895;

+996709983465. Посольство Кыргызстана в Нур-Султане: +77761248833;

+77774733009. Кыргызстанцы в Казахстане Кыргызстанцы в Казахстане находятся в затруднительном положении из-за беспорядков в стране. Спецслужбы Казахстана обвинили уже двоих кыргызстанцев в участии в терроризме. Задержали и избили джазового пианиста Викрама Рузахунова, которого через госканалы пытались выдать за безработного погромщика. МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео кыргызстанец Закир Убуров. Однако Рузахунова на видео опознали его родственники, друзья и коллеги. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, также подтвердил, что на видео не Закир — он же опубликовал его паспорт. На видео, которое показали по госканалу «Хабар 24» был именно пианист, который оправился в Алматы 2 января для выступления. А Закир Юбуров — кыргызстанец, который полтора года жил в Алматы и работал на рынке. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев сообщил, что адвокатов и консулов дипмиссии не пускают к задержанным кыргызстанцам. МИД отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. «Глава МИД Руслан Казакбаев держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания кыргызстанцев, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории Казахстана, в частности на рынках и в других сферах деятельности», — сообщило МИД. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Помощь Кыргызстана Казахстану На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали четыре страны — Армения, Таджикистан, Россия и Кыргызстан. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Ташиев отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. При этом гарантии давать отказался.6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских властями страны не разглашается.

