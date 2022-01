Бектур Искендер, со-основатель Kloop.kg. В Казахстане за последнюю неделю случилось множество сюрпризов, но задержание кыргызского пианиста Викрама Рузахунова стоит особняком. И не только для Кыргызстана — этот случай может стать ключевым в понимании того, врут ли нам власти Казахстана. После подавления протестов во всей стране, власти Казахстана начали то, что они называют «антитеррористической операцией». Постепенно в риторике властей Казахстана стала мелькать идея того, что в погромах, которые сопутствовали протестам, участвовали иностранцы. Утром 9 января появилось видео с одним из задержанных граждан Кыргызстана, который — явно избитый — рассказывает о том, что ему купили билет на самолёт и пригласили участвовать в протестах за 200 долларов. Всё это соответствует тому нарративу, который казахские власти пытаются все эти дни скормить как своему народу, так и всему миру. Во-первых, в одну кучу смешиваются мирные протесты по всей стране и «мародёры», «погромщики» и «террористы» — главные термины, которыми власти пугают казахстанцев и которыми демонизируют протестующих. Во-вторых, появляется история про некую «угрозу извне», которая, в свою очередь, оправдывает ввод в страну войск ОДКБ — в основном, российских. Но произошёл фантастический провал: задержанным кыргызстанцем оказался джазовый пианист Викрам Рузахунов. Викраму лучше всего подходит описание «широко известен в узких кругах». Трудно сказать, что его имя знает каждый кыргызстанец: джазовая музыка всегда имела весьма ограниченную группу последователей в стране. Викрам Рузахунов. Скриншот видео Хабар24 Но именно в музыкальной среде — да и в целом, среди деятелей искусства — Рузахунов пользуется непреклонным авторитетом. Он потрясающий пианист, у него есть своё джазовое трио. Он, в конце концов, был одним из организаторов международного джазового фестиваля в Бишкеке. Ни в какой вселенной невозможно себе представить, чтобы Рузахунов захотел за деньги участвовать в протестах в соседней стране. Сама эта идея звучит настолько абсурдно, что в неё отказывается верить даже ГКНБ Кыргызстана — это при том, что наши спецслужбы тоже далеки от невинных ангелов. Задержавшие музыканта силовики, очевидно, понятия не имели о том, кто он такой. Его, скорее всего, пытали. Он, возможно, пытался объяснить, что он музыкант, а его попросту не хотели слушать, потому что не узнали. Но когда после публикации «признания» его уже узнала аудитория, история обрела поистине вирусный эффект — как минимум, в русскоязычной интернет-среде об этом безумном случае не написал только ленивый. Викрам стал невольной жертвой обстоятельств, но именно его слава может теперь спасти жизни всех неизвестных задержанных — в том числе, наших сограждан. Я надеюсь, что инцидент с Викрамом станет, в первую очередь, причиной задать вопросы властям Казахстана — в чём ещё вы всем нам соврали? Действительно ли между протестующими и мародёрами была взаимосвязь, как вы все эти дни утверждаете? Действительно ли были обезглавленные милиционеры? Правда ли были основания звать в свою страну российских военных? Или, как написал норвежский правозащитник Ивар Дале в своём твиттере, сколько ещё невинных музыкантов среди тех тысяч задержанных, о которых отчитались казахские силовики? Задержание Викрама даёт понять, что действия властей Казахстана за все эти дни должны стать предметом тщательного и справедливого международного расследования. Сам же Рузахунов должен быть, конечно, немедленно отпущен на свободу. UPD: Уже после того, как этот текст был написан, Викрама выпустили на свободу. В том числе, благодаря сплочённости кыргызского общества, которое в буквальном смысле подняло максимально возможный шум на международном уровне. Это образцовый пример того, как нам следует защищать друг друга от произвола. Мы крутые.

