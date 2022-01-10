МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану из-за задержаний Закира Юбурова и других кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводятся «соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия» для освобождения граждан Кыргызстана.

По словам Тахира Юбурова, его брата Закира задержали 7 января на блокпосте, когда он хотел приехать к родным в Кыргызстан.

Уже 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» и телеканал Qazaqstan показали видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось в Кыргызстане в нём узнали джазового пианиста Викрама Рузахунова — это подтвердили родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова.

В МВД Казахстана же мужчину пытались выдать за Закира Убурова (Юбурова). О том, что на видео не Закир Убуров (Юбуров) подтвердил его брат Тахир.

Викрам Рузахунов и Закир Юбуров (Убуров).

По его словам, Закир с семьей живет в Алматы уже полтора года, работает на рынке «Байсал», где продает посуду. В последний раз выходил на связь 7 января.

Задержанного Викрама Рузахунова 10 января выпустили из-под стражи.

Выступая на заседании с участием лидеров стран ОДКБ 10 января глава кабмина Акылбек Жапаров обратился к властям Казахстана с просьбой и надеждой на справедливое расследование задержания кыргызстанцев.

Задержания кыргызстанцев

Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства.

МИД Кыргызстана сообщил, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев.

«По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД.

Ранее в институте омбудсмена сообщили, что в Шымкенте задержан 25-летний кыргызстанец Баялы Торогельдиев.

В институте омбудсмена сообщили, что по этому факту они обратились к уполномоченному по правам человека в Казахстане.

Также по официальным данным на 10 января, в результате беспорядков в Казахстане погиб один кыргызстанец.

В МИДе сообщили, что кыргызстанец скончался в результате беспорядков в Алматы 7 января. Погибшим оказался 32-летний фитнес-тренер А.М. Сотрудники ведомства связались с родственниками погибшего, а казахские правоохранительными органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца.

«Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызстана в ходе столкновений», — сообщили в МИД.

Фото на заглавной КНИА «Кабар».