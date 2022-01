МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану из-за задержаний Закира Юбурова и других кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В сообщении отмечается, что в настоящее время проводятся «соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия» для освобождения граждан Кыргызстана. По словам Тахира Юбурова, его брата Закира задержали 7 января на блокпосте, когда он хотел приехать к родным в Кыргызстан. Уже 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» и телеканал Qazaqstan показали видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось в Кыргызстане в нём узнали джазового пианиста Викрама Рузахунова — это подтвердили родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. В МВД Казахстана же мужчину пытались выдать за Закира Убурова (Юбурова). О том, что на видео не Закир Убуров (Юбуров) подтвердил его брат Тахир. Викрам Рузахунов и Закир Юбуров (Убуров). По его словам, Закир с семьей живет в Алматы уже полтора года, работает на рынке «Байсал», где продает посуду. В последний раз выходил на связь 7 января. Задержанного Викрама Рузахунова 10 января выпустили из-под стражи. Выступая на заседании с участием лидеров стран ОДКБ 10 января глава кабмина Акылбек Жапаров обратился к властям Казахстана с просьбой и надеждой на справедливое расследование задержания кыргызстанцев. Задержания кыргызстанцев Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства. МИД Кыргызстана сообщил, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев. «По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД. Ранее в институте омбудсмена сообщили, что в Шымкенте задержан 25-летний кыргызстанец Баялы Торогельдиев. В институте омбудсмена сообщили, что по этому факту они обратились к уполномоченному по правам человека в Казахстане. Также по официальным данным на 10 января, в результате беспорядков в Казахстане погиб один кыргызстанец. В МИДе сообщили, что кыргызстанец скончался в результате беспорядков в Алматы 7 января. Погибшим оказался 32-летний фитнес-тренер А.М. Сотрудники ведомства связались с родственниками погибшего, а казахские правоохранительными органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца. «Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызстана в ходе столкновений», — сообщили в МИД. Фото на заглавной КНИА «Кабар».

