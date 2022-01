Министерство иностранных дел на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД. Однако, в социальных сетях появляются сообщения о том, что задержанных кыргызстанцев в Казахстане может быть больше. Срочно!!! В 13.15 обратились граждане КР, проживающие в Шымкенте по поводу задержания и избиения 38 кыргызстанцев, у всех отобрали паспорта, вымогают деньги. Информация передана в МИД. Просим МИД обеспечить временное пребывание представителей консульства в Шымкенте — Dinara (@DinaraOM) January 10, 2022 Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства. Эвакуация из Казахстана В сообщении МИД Кыргызстана отмечается, что министр иностранных дел Руслан Казакбаев «с момента начала беспорядков на территории Казахстана, поддерживает постоянную прямую связь» с руководством МИД соседней страны. Также в ведомстве добавили, что Казакбаев «держит на особом контроле вопрос безопасного пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане». По данным МИД, на круглосуточную горячую линию в период с 5 по 9 января поступили звонки от порядка тысячи граждан, которым дали консультации и помогли связаться с родственниками. В ведомстве сообщили, что 6 января эвакуировали из Алматы в Кыргызстан 42 человека, в том числе граждан иностранных государств. На следующий день из Казахстана выехали более сотни кыргызстанцев. Уже 9 января из Алматы эвакуировали 14 граждан Кыргызстана, в том числе женщин и детей. «В настоящее время Посольством Кыргызстана в Казахстана проводится работа по возвращению в стран 15 граждан Кыргызстана в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту города Нур-Султан», — сообщили в МИД. В ведомстве добавили, что министерство продолжает работу по оказанию содействия кыргызстанцам, желающим вернуться в Кыргызстан. МИД напомнил, что в случае возникновения вопросов гражданам Кыргызстана, пребывающим на территории Казахстана, особенно проживающим в Алматы необходимо поддерживать связь с Генеральным консульством: Генеральное консульство КР в Алматы +7 (777) 815-00-72 Кайрат Жакыпов +7 (777) 037-14-48 Гульзат Абдурасулова +7 (777) 027-55-96 Жаркынай Сансызбаева +7 (775) 463-42-95 Медер Сапаралиев. Также для получения необходимых консультаций и обращений в Департаменте консульской службы МИД, Посольстве Кыргызстана в Казахстане, работает горячая линия. Департамент консульской службы МИД КР +996 551 312 000 — номер горячей линии; +996 555 007 626; +996 708 52 21 37; +996 707 989-895; +996 709 983 465; Посольство Кыргызстана в Нур-Султане +7 (776) 124-88-33; +7 (777) 473-30-09. Задержанные кыргызстанцы Ранее общественный резонанс вызвало задержание джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова. 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось его родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. После этого МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео не Рузахунов, а другой кыргызстанец — Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео не Закир. Викрам Рузахунов и Закир Юбуров (Убуров). Однако, по его словам, Закира Юбурова также задержали и родственники не знают о его местонахождении. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. В связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Также в минюсте обратились в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Уже 10 января кыргызские ведомства сообщили, что Рузахунова освободили из-под стражи, а о судьбе Юбурова ничего неизвестно.

