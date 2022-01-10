В МИД Кыргызстана подтвердили задержание 38 кыргызстанцев в городе Шымкент. Ранее об этом сообщил общественный фонд «Кылым Шамы». По их данным, кыргызстанцев избили и отпустили ночью, но отобрали паспорта и у некоторых вымогали деньги.

По данным МИД, кыргызстанцев задержали «в рамках проверочных мероприятий», после которых их выпустили на свободу. Однако, в ведомстве не прокомментировали информацию об избиении, отбирании паспортов и вымогательства.

Однако посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев заявил, что задержанных кыргызстанцев в Шымкенте было не 38, а 15 и денег полиция у них не вымогала.

По его словам, в отношении кыргызстанцев были составлены протоколы и их отпустили в тот же день.

Силовики охраняют городской акимат в Шымкенте. Фото: Дилара Иса / RFE/RL

Ранее в институте омбудсмена сообщили, что в Шымкенте задержан 25-летний кыргызстанец Баялы Торогельдиев.

«По словам его родственников, Баялы подвергся избиениям во время допроса со стороны правоохранительных органов Казахстана и в настоящее время находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В институте омбудсмена сообщили, что по этому факту они обратились к уполномоченному по правам человека в Казахстане.

Ранее МИД также направил ноту по факту задержания Закира Юбурова и других кыргызстанцев. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас проводятся «соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия» для освобождения граждан Кыргызстана.

Задержания кыргызстанцев

Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане.

«В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства.

МИД Кыргызстана сообщил, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев.

«По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД.

По официальным данным на 10 января, в результате беспорядков в Казахстане погиб один кыргызстанец.

В МИДе сообщили, что кыргызстанец скончался в результате беспорядков в Алматы 7 января. Погибшим оказался 32-летний фитнес-тренер А.М. Сотрудники ведомства связались с родственниками погибшего, а казахские правоохранительными органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца.

«Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызстана в ходе столкновений», — сообщили в МИД.