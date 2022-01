В МИД Кыргызстана подтвердили задержание 38 кыргызстанцев в городе Шымкент. Ранее об этом сообщил общественный фонд «Кылым Шамы». По их данным, кыргызстанцев избили и отпустили ночью, но отобрали паспорта и у некоторых вымогали деньги. По данным МИД, кыргызстанцев задержали «в рамках проверочных мероприятий», после которых их выпустили на свободу. Однако, в ведомстве не прокомментировали информацию об избиении, отбирании паспортов и вымогательства. Однако посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев заявил, что задержанных кыргызстанцев в Шымкенте было не 38, а 15 и денег полиция у них не вымогала. По его словам, в отношении кыргызстанцев были составлены протоколы и их отпустили в тот же день. Силовики охраняют городской акимат в Шымкенте. Фото: Дилара Иса / RFE/RL Ранее в институте омбудсмена сообщили, что в Шымкенте задержан 25-летний кыргызстанец Баялы Торогельдиев. «По словам его родственников, Баялы подвергся избиениям во время допроса со стороны правоохранительных органов Казахстана и в настоящее время находится в тяжелом состоянии без доступа к медицинской помощи», — говорится в сообщении. В институте омбудсмена сообщили, что по этому факту они обратились к уполномоченному по правам человека в Казахстане. Ранее МИД также направил ноту по факту задержания Закира Юбурова и других кыргызстанцев. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас проводятся «соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия» для освобождения граждан Кыргызстана. Задержания кыргызстанцев Сообщения о задержаниях кыргызстанцев в соседней стране появляются с тех пор, как власти Казахстана заявили о роли в протестах и беспорядках «террористов», которых обучали за рубежом. 8 января МВД страны сообщило, что по факту беспорядков задержаны тысячи человек, в том числе иностранные граждане. «В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным задержаны граждане соседнего государства», — сообщили в ведомстве, но не уточнили какого государства. МИД Кыргызстана сообщил, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана пяти кыргызстанцев. «По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в МИД. По официальным данным на 10 января, в результате беспорядков в Казахстане погиб один кыргызстанец. В МИДе сообщили, что кыргызстанец скончался в результате беспорядков в Алматы 7 января. Погибшим оказался 32-летний фитнес-тренер А.М. Сотрудники ведомства связались с родственниками погибшего, а казахские правоохранительными органы проводят следствие по факту смерти кыргызстанца. «Проводится работа по выявлению возможных фактов гибели других граждан Кыргызстана в ходе столкновений», — сообщили в МИД.

