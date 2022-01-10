Минюст просит Генпрокуратуру Кыргызстана возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении пианиста Викрама Рузахунова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Надзорный орган также просят направить поручение-запрос в Казахстан на проведение следствия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Основанием для обращения стало видео кыргызстанца Викрама Рузахунова, в котором он сознается в терроризме. На кадрах видно, что его пытали, так как на лице есть следы физического насилия.

«Дело о пытках Викрама Рузахунова может быть показателем широкомасштабных и систематических пыток иностранных граждан для получения бездоказательного признания вины в совершении преступления, то есть участия беспорядках в Казахстане», — считает ведомство.

Минюст говорит, что запрет на применение пытки — международное обязательство каждого государства, а то, что казахские спецслужбы не пускают к Розахунову адвокатов — попытка скрыть следы пыток, которые применяли, чтобы заставить задержанного признаться в совершении тяжкого преступления.

«Спецслужбы Казахстана должны впустить кыргызских консулов и адвокатов ко всем задержанным кыргызстанцам», — говорят в минюсте.

Задержание Викрама Рузахунова

Джазового пианиста Викрама Рузахунова задержали и избили спецслужбы Казахстана. Его обвинили в терроризме и участии в беспорядках в стране.

Рузахунова пытались выдать за безработного погромщика. МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео с допроса, которое распространили по госканалу «Хабар 24» — кыргызстанец Закир Убуров. Однако Рузахунова на видео опознали его родственники, друзья и коллеги. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, также подтвердил, что на видео не Закир — он же опубликовал его паспорт.

На кадрах с допроса был именно пианист, который оправился в Алматы 2 января для выступления. А Закир Юбуров — кыргызстанец, который полтора года жил в Алматы и работал на рынке. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту.

Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев сообщил, что адвокатов и консулов дипмиссии не пускают к задержанным кыргызстанцам. МИД отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца.

«Глава МИД Руслан Казакбаев держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания кыргызстанцев, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории Казахстана, в частности на рынках и в других сферах деятельности», — сообщило МИД.

На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам.

Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками.

Токаев и террористы

На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы».

Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим.

Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан.

Сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали четыре страны — Армения, Таджикистан, Россия и Кыргызстан.

На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Ташиев отметил, что военные не будут стрелять в граждан и участвовать в митингах, а займутся охраной стратегических объектов. При этом гарантии давать отказался.6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских властями страны не разглашается.