Музыкант Викрам Рузахунов вечером 10 января вернулся в Кыргызстан через контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол — Автодорожный».

МВД распространило видео, в котором он благодарит правоохранителей, посольство Кыргызстана в Казахстане и других.

«Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном своего народа», — сказал он.

На кыргызско-казахской границе Рузахунова встретили родственники и журналисты, ожидавшие его прибытия на родину.

Об освобождении Рузахунова стало известно днем 10 января. Эту информацию подтвердили журналистам в ГКНБ, а также посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев.

Задержание Рузахунова

О задержании музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова стало известно из ролика государственного казахского телеканала «Хабар 24». В эфире телеканала показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, который участвовал в погромах в Алматы за $200. Позже МВД Казахстана сообщило, что задержанного кыргызстанца зовут Закир Убуров.

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Родственники, друзья и коллеги узнали в мужчине из видео кыргызского джазмена Викрама Рузахунова, который прилетел в Алматы на гастроли 2 января. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео казахского гостелеканала не Закир.

По словам его близких, Рузахунова пытали. После этого у посольства Казахстана в Кыргызстане прошел митинг в поддержку Рузахунова. На этом митинге был и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, кыргызские власти недовольны тем, что кыргызстанцев пытаются выставить погромщиками.

Глава ГКНБ сказал, что Викрам Рузахунов — не террорист и власти предпримут все усилия, чтобы спасти его.

«Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — сказал Ташиев.

Позже МИД Кыргызстана отправил Казахстану ноту протеста.

В МВД Кыргызстана также сообщили, что проводят «соответствующие мероприятия», чтобы выяснить обстоятельства задержания в Алматы Рузахунова.

«Викрам Рузахунов, часто гастролировал в Алматы. Накануне нового года он был приглашен в Алматы для проведения концертных программ. Билет в Алматы приобретен 16 декабря 2021 года и 2 января в 20.00 часов он улетел в город Алматы», — сообщили МВД.