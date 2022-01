В ходе беспорядков в Алматы погиб один гражданин Кыргызстана. Об этом в интервью «Азаттыку» сообщил посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев. «Погиб кыргызский гражданин, который работал в Алматы фитнес-тренером. Работники посольства определяют личность [погибшего] и ведут работы по отправке его тела на родину», — рассказал он. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz По словам Дюшекеева, правоохранительные органы Казахстана официально не сообщают сколько кыргызских граждан задержаны из-за беспорядков в стране. Однако МИД Кыргызстана говорит, что на 9 января «располагает информацией» о задержании правоохранительными органами Казахстана 5 кыргызстанцев. «По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — добавили в ведомстве. Задержанные кыргызстанцы Ранее общественный резонанс вызвало задержание джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова. 9 января казахстанский гостелеканал «Хабар 24» показал видео с избитым кыргызстанцем, который якобы участвовал в погромах за 90 000 тенге (около 15 тысяч сомов). На видео он сознаётся в том, что «приехал в Казахстан из Кыргызстана для участия в митинге». Несмотря на то, что имя задержанного не указывалось его родственники, коллеги и друзья узнали в нём Рузахунова. После этого МВД Казахстана пыталось убедить всех, что на видео не Рузахунов, а другой кыргызстанец — Закир Убуров. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео не Закир. Однако, по его словам, Закира Юбурова также задержали и родственники не знают о его местонахождении. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. Викрам Рузахунов и Закир Юбуров (Убуров). В связи с задержанием кыргызстанцев МИД страны отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. «Глава МИД Руслан Казакбаев держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания кыргызстанцев, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории Казахстана, в частности на рынках и в других сферах деятельности», — сообщило МИД. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Также в минюсте обратились в Генпрокуратуру Кыргызстана с просьбой возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Протесты и беспорядки в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области на западе страны из-з повышения в два раза цен на сжиженный газ. В этом регионе львиная доля транспорта используют именно газ в качестве топлива. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Позже на смену экономическим требованиям пришли политические. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Но позже мирные протесты в некоторых городах переросли в столкновения с правоохранителями. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. Кроме того в городе были факты мародерства, поджоги, захваты административных зданий и вооруженные инциденты. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия и направил в Казахстан своих военнослужащих. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов и заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. «Антитеррористическая» спецоперация в Алматы утром 6 января. Скриншот с видео. Точное количество погибших в результате протестов и столкновений власти Казахстана ещё не сообщили. Ранее стало известно о 16 погибших силовиках и 26 «ликвидированных преступников». Кроме того, сообщалось о 2 265 человек (половина — в Алматы), пострадавших во время беспорядков в Казахстане. По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!