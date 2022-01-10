Садыр Жапаров в 2021 году. Фото: пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров взял с 10 января краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, не уточнив сколько он продлится.

«Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов», — говорится в сообщении.

Президент ушел в отпуск на фоне протестов и беспорядков в соседнем Казахстане.

Протесты в соседней стране начались 2 января. Тогда в Мангистауской области на западе страны из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ. В этом регионе львиная доля транспорта используют именно газ в качестве топлива.

На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы».

Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия и направил в Казахстан своих военнослужащих. Кыргызстан же отправил в соседнюю стране отправил личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Они по заявлению властей Казахстана будут заниматься охраной стратегических объектов и будут находиться краткосрочно. Однако, по словам командующего контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковника Андрея Сердюкова, войска останутся в стране «до полной стабилизации обстановки в стране».

По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется.