Садыр Жапаров в 2021 году. Фото: пресс-служба президента Президент Садыр Жапаров взял с 10 января краткосрочный трудовой отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, не уточнив сколько он продлится. «Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов», — говорится в сообщении. Президент ушел в отпуск на фоне протестов и беспорядков в соседнем Казахстане. Протесты в соседней стране начались 2 января. Тогда в Мангистауской области на западе страны из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ. В этом регионе львиная доля транспорта используют именно газ в качестве топлива. На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия и направил в Казахстан своих военнослужащих. Кыргызстан же отправил в соседнюю стране отправил личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Они по заявлению властей Казахстана будут заниматься охраной стратегических объектов и будут находиться краткосрочно. Однако, по словам командующего контингентом ОДКБ в Казахстане генерал-полковника Андрея Сердюкова, войска останутся в стране «до полной стабилизации обстановки в стране». По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется.

