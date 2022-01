10 января на внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) президент России Владимир Путин выступил с речью о событиях в Казахстане и роли стран ОДКБ в устранении там беспорядков. В своей речи Путин рассказал о сотрудничестве стран ОДКБ, нападении террористов на Казахстан, нахождении миротворческих сил в соседней стране и возможных террористических вмешательствах извне в будущем. «Ситуация в Казахстане касается всех нас» Владимир Путин заявил, что ситуация в Казахстане касается всех стран-членов ОДКБ. Он подчеркнул, что главы государств-партнеров показали решительность в борьбе против «террористов, напавших на Казахстан». «Президент страны Касым-Жомарт-Токаев обратился к членам ОДКБ. Реагировать на все это нужно было без промедления, и организация показала свой потенциал действовать быстро и решительно. Уверен, что в самое ближайшее время ситуация во всей стране будет взята под контроль, а в Казахстан вернется мир. Россия будет и далее уделять самое приоритетное внимание стратегическому союзничеству с членами ОДКБ», — сказал Путин. «На Казахстан напали террористы» Президент России считает, что на Казахстан напали хорошо «организованные и четко управляемые группы боевиков, которые прошли подготовку в зарубежных лагерях». По его словам, это «агрессия международного терроризма, а напавшие имеют опыт в боевых действиях в горячих точках». «Возникшая угроза Казахстану вызвана не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались внутренние и внешние деструктивные силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, имеют одну цель. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство — это совершенно другие люди с другими целями. Мне президент Казахстана говорил в наших телефонных разговорах, что люди просят его защитить их от бандитов и террористов», — говорит Путин. «Нахождение миротворцев в Казахстане временно» Владимир Путин заявил, что миротворцы будут находиться в Казахстане временно и их выведут из страны после выполнения своих функций. «В Казахстан отправлены миротворцы на такое время, на какое сочтет нужным президент Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, все миротворцы будут выведены из страны. Руководит миротворцами генерал Андрей Сердюков — он знает свое дело. Миротворцы взяли под защиту ключевые объекты инфраструктуры, а казахские силовики занимаются борьбой с террористами, защитой мирного населения и выполняют полицейские обязанности», — заверил Путин. «Не последнее вмешательство» Президент России обещает, что главы государств ОДКБ не позволят реализовать сценарий развития цветных революций. Он также отметил мужество Касым-Жомарт-Токаева, добавив, что тот взял на себя всю ответственность во время беспорядков. «События в Казахстане — не первая и не последняя попытка вмешаться извне во внутренние дела страны. С использованием интернет-коммуникаций, социальных сетей продолжаются попытки вовлечь наших граждан в протестные акции. Силы стараются использовать киберпространство и соцсети в создании спящих ячеек боевиков», — считает Путин. 10 января прошла внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. От Кыргызстана выступил глава кабмина Акылбек Жапаров, который попросил власти Казахстана справедливо расследовать каждый случай задержания кыргызстанцев. Сам президент Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск. Митинги в Казахстане Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. При этом глава Казахстана 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в Казахстане — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается то, что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. 7 января президент Казахстана дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев заявил, что «бандитов» и «террористов» нужно уничтожить и это будет сделано в ближайшее время.

