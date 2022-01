США просят Казахстан объясниться, почему власти страны обратились к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой предоставить им миротворцев. Об этом 9 января в эфире телеканала CNN сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «У нас есть реальные вопросы о том, почему они [Казахстан] оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу. Но, что сейчас наиболее важно — это то, чтобы все сейчас решалось мирным путем и при уважении прав тех, кто желает, чтобы их голоса были услышаны», — сказал он. Энтони Блинкен. Фото: Wikimedia Блинкен уже говорил об этом и на онлайн-совещании министров обороны стран НАТО 7 января. Тогда он отмечал, что у Казахстана безусловно, есть возможность поддерживать порядок собственными силами, не нарушая при этом прав мирных протестующих. «Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше […] Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли», — отметил он. А глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 8 января заявил, что ЕС готов помочь Казахстану в урегулировании кризиса. Он также призвал Россию и другие страны-участницы ОДКБ уважать независимость Казахстана. «Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан», — отметил он. Призывы отменить приказ стрелять без предупреждения Блинкен также заявил, что осуждает приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие. «Я осуждаю это заявление. Если это национальная политика, то осуждаю эту политику. Я говорил по телефону с главой МИД Казахстана несколько дней назад, властям Казахстана следует решать проблемы, с которыми они сталкиваются, мирно и гарантировать защиту прав тех, кто мирно протестует», — отметил он. Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch также обратилась к властям Казахстана с призывом отменить приказ стрелять без предупреждения и расследовать любые заявления о насилии и убийствах. 7 января Токаев выступая с обращение к нации сообщил, что дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев называет «преступниками и террористами» демонстрантов. Касым-Жомарт Токаев делает обращение к нации 7 января. Скриншот с видео. Он тогда назвал «глупостью» предложения «за рубежом» провести переговоры между сторонами для мирного решения проблем. «Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами и террористами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами [столкнулись]. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи», — заявил он. Протесты и беспорядки в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области на западе страны из-з повышения в два раза цен на сжиженный газ. В этом регионе львиная доля транспорта используют именно газ в качестве топлива. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Позже на смену экономическим требованиям пришли политические. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Но позже мирные протесты в некоторых городах переросли в столкновения с правоохранителями. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. Кроме того в городе были факты мародерства, поджоги, захваты административных зданий и вооруженные инциденты. Бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. Протесты в Алматы 5 января. Фото: Vlast.kz На фоне непрекращающихся протестов в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали пять стран Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия и направил в Казахстан своих военнослужащих. Кыргызстан же отправил в соседнюю стране отправил личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Они по заявлению властей Казахстана будут заниматься охраной стратегических объектов и будут находиться краткосрочно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов и заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. Точное количество погибших в результате протестов и столкновений власти Казахстана ещё не сообщили. Ранее стало известно о 16 погибших силовиках и 26 «ликвидированных преступников». Кроме того, сообщалось о 2 265 человек (половина — в Алматы), пострадавших во время беспорядков в Казахстане. По утверждениям властей Казахстана, сейчас ситуация в стране нормализуется.

