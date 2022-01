Телеканал Qazaqstan удалил видео с задержанным кыргызстанцем Викрамом Рузахуновым на своём канале YouTube. На госканале «Хабар 24» видео до сих пор транслируется. Кадры с допроса задержанного пианиста Викрама Рузахунова, в котором он признается в терроризме и участии в беспорядках в Казахстане, были опубликованы в этих двух телеканалах. Затем кадры распространились по всему интернету и вызвали широкий общественный резонанс. На видео отреагировали не только кыргызские артисты и граждане, но и российские блогеры. Ошибка казахских спецслужб Дело в том, что Рузахунова пытались выдать за безработного погромщика. Но когда выяснилось, что на видео с допроса — известный пианист в Кыргызстане, то МВД Казахстана начало убеждать всех, что на кадрах кыргызстанец Закир Убуров. Рузахунова на видео опознали его родственники, друзья и коллеги. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, также подтвердил, что на видео не Закир — он же опубликовал его паспорт. На кадрах с допроса был именно пианист, который отправился в Алматы 2 января для выступления. А Закир Юбуров — кыргызстанец, который полтора года жил в Алматы и работал на рынке. Он 7 января пошел в мечеть и после планировал приехать в Кыргызстан к родственникам, но его задержали на блокпосту. Глава кыргызского МИД Руслан Казакбаев сообщил, что адвокатов и консулов дипмиссии не пускают к задержанным кыргызстанцам. МИД отправил Казахстану ноту протеста — в ведомстве добавили, что будут защищать интересы каждого кыргызстанца. «Глава МИД Руслан Казакбаев держит на постоянном особом контроле вопрос пребывания кыргызстанцев, которые проживают и осуществляют свою трудовую деятельность на территории Казахстана, в частности на рынках и в других сферах деятельности», — сообщило МИД. На задержание Рузахунова отреагировали президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Жапаров сообщил, что дал необходимые поручения всем ведомствам. Ташиев заявил: власти Кыргызстана недовольны тем, что граждан страны в Казахстане пытаются выставить погромщиками. Минюст попросил Генпрокуратуру Кыргызстана возбудить уголовное дело по факту применения пыток в отношении Викрама Рузахунова. Надзорный орган также просят направить поручение-запрос в Казахстан на проведение следствия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Токаев и террористы На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских властями страны не разглашается.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!