Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января выступил на онлайн-заседании ОДКБ, где назвал события, произошедшие в стране «самым тяжелым кризисом» в истории Казахстана. «Могу заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка, год, два или три покажет следствие», — заявил он. Токаев рассказал, что деструктивные силы ранее пытались «расшатать стабильность в стране и устроить беспорядки, но эти действия пресекали». Однако, добавил он, организаторы беспорядков не оставляли своих планов и перешли к «подготовке вооруженных выступлений». В качестве повода, сказал глава Казахстана, они использовали недовольство населения стоимостью сжиженного газа в ряде регионов. «Прошли митинги, где участники выдвинули требования, все они были выполнены, цены на газ заморожены, правительство ушло в отставку. Но для организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело значения. Под ширмой протестов развернулась волна беспорядков, по единой команде появились религиозные радикалы, бандиты, мародеры», — заявил Токаев. По его словам, главной целью «боевиков» были «подрыв конституционного строя и захват власти в стране». Он добавил, что речь идет «о попытке государственного переворота». «Все действия координировались из единого центра. Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, телеканалы», — заявил Токаев. Кроме этого, по словам Токаева, возле резиденции президента в Алматы было скопление «боевиков». Токаев считает, что это была «террористическая война», развязанная против Казахстана. «Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки дать отпор нападавшим. К сожалению это далось большой ценой», — заявил Токаев. По его данным, погибло 16 сотрудников силовых структур и более 1 300 получили ранения. «Есть жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется», — добавил Токаев. Также, по его данным, по Казахстану были повреждены 1 270 субъектов бизнеса, разграблено более 100 торговых центров и банков, около 500 полицейских авто было сожжено и повреждено. Токаев также заявил, что «боевики» по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников. «Именно таким образом они заметали свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории хаоса с последующим захватом власти», — заявил Токаев. В своем выступлении Токаев опроверг информацию о том, что власти страны борются с мирными демонстрантами. «Это абсолютная дезинформация, мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов. Зная это организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессий», — сказал глава Казахстана. Также он пообещал предоставить мировой общественности дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана. Протесты в Казахстане На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января 2022 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Обращаясь к ОДКБ Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. В ту же ночь премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направляют личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Сразу после согласия парламента президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ. При этом, все еще неизвестно, сколько именно времени силы ОДКБ пробудут в Казахстане. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. К вечеру того же дня казахские СМИ сообщили о том, что силовики вели огонь по мирным демонстрантам, в результате чего погибли и несколько человек. Точное число погибших гражданских лиц власти страны не разглашают до сих пор.

