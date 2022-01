Власти Казахстана объявили 10 января днем траура по погибшим в результате беспорядков. Флаг Казахстана. День траура. Фото: Госсайт Казахстана Днем ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно присвоил награды 16 сотрудникам правоохранительных органов «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства». При этом власти страны до сих пор не разглашают количество гражданских лиц, погибших во время жестокого подавления демонстраций. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Казахстане, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву и народу страны. «С глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события, произошедшие в Республике Казахстан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице всему братскому народу Казахстана в День общенационального траура в связи с многочисленными человеческими жертвам из числа мирного населения и представителей правоохранительных органов Республики Казахстан» — говорится в сообщении главы государства. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Протестующие на площади в горде Актау в Мангистауской области днём 4 января. Фото: сайт премьер-министра Казахстана Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ также появилась информация о том, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алматы. Там в итоге произошел пожар. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в Казахстане — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим.В итоге в Казахстан направили своих военнослужащих пять стран:] Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Беларусь и Россия. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается то, что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. 7 января президент Казахстана дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев заявил, что «бандитов» и «террористов» нужно уничтожить и это будет сделано в ближайшее время. Читать по теме: Власти Алматы заявили о расчистке площади Республики, журналисты сообщают об убитых демонстрантах

