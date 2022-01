10 января в Казахстане умерло сразу три высокопоставленных офицера: заместитель начальника УП Турксибского района Танат Назанов, полковник Комитета национальной безопасности Казахстана Азамат Ибраев и начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейманов. Корреспондент Orda.kz сообщил, что начальник Департамента полиции Жамбылской области, генерал Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Факт смерти начальника полиции региона представителям СМИ подтвердили в МВД. Журналист Михаил Козачков написал в Telegram, что после беспорядков в отношении Сулейманова было возбуждено уголовное дело и ему грозил трибунал. Труп полковника КНБ Азамата Ибраева нашли во дворе его дома в Нур-Султане. Об этом сообщил комитет национальной безопасности Казахстана. В ведомстве отметили, что началось досудебное расследование. В ряде СМИ Казахстана появилась версия о самоубийстве офицера. Отмечалось, что он выбросился из окна высотного дома. Замначальника УП Турскибского района Танат Назанов же умер от инфаркта на рабочем месте в 11:00 часов. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы. Митинги в Казахстане Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. При этом глава Казахстана 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Свое заявление он сделал после того, как в стране начал появляться интернет — власти отключали его почти на 7 часов 5 января и что все это время происходило в Казахстане — неизвестно. Обращаясь к членам ОДКБ, Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Известно, что Армения приняла решение направить от 100 до 300 военнослужащих, Россия — 1400, Беларусь — 300, Кыргызстан — 150, а Таджикистан — от 100 до 200. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается то, что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. 7 января президент Казахстана дал приказ правоохранителям и армии «открывать огонь без предупреждения по преступникам и террористам». Токаев заявил, что «бандитов» и «террористов» нужно уничтожить и это будет сделано в ближайшее время.

