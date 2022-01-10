Минздрав сообщил, что за сутки на 10 января в Кыргызстане скончался один пациент с ранее выявленным коронавирусом.
Всего за время пандемии в стране скончались 2 819 пациентов с COVID-19.
Также за сутки выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек – 136;
- Ош – 13;
- Чуйская область – 10;
- Ошская область – 29;
- Таласская область – 3;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 4.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 186 065 случаев заражения коронавирусом.
За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 66 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 180 347 пациентов.
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