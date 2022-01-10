Минздрав сообщил, что за сутки на 10 января в Кыргызстане скончался один пациент с ранее выявленным коронавирусом.

Всего за время пандемии в стране скончались 2 819 пациентов с COVID-19.

Также за сутки выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек – 136;

Ош – 13;

Чуйская область – 10;

Ошская область – 29;

Таласская область – 3;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 2;

Джалал-Абадская область – 4.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 186 065 случаев заражения коронавирусом.

За сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 66 пациентов. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 180 347 пациентов.