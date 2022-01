В селе Нижнечуйское в Сокулукском районе 20 декабря торжественно открыли уличный туалет при школе №1. По данным издания Turmush, на его строительство потратили почти 2 млн сомов. Торжественное открытие школьного туалета в селе Нижнечуйское в Сокулукском районе. Фото: Turmush По словам директрисы школы Патимы Магомедовой, деньги на строительство одноэтажного помещения выделили спонсоры. Всего на это потратили 1 980 000 сомов. «Мы вместе с айыл окмоту выиграли проект, в рамках которого прошел тренинг “личная гигиена учеников”», — рассказала Магомедова. Два года назад в Караколе построили школьный уличный туалет за 1 млн сомов. Тогда строительством туалета заинтересовалась прокуратура. Школьные туалеты в Кыргызстане нередко становятся темой для обсуждения — состояние многих туалетов оставляет желать лучшего. В 2020 году общественное объединение Steps to Success совместно с фондом «Сорос» исследовали туалеты в двух тысячах школах по всему Кыргызстану. По их данным, в 74% туалетов нет канализации и септика. Исследование показало, что только 9% туалетов расположены внутри зданий школ, а более 90% — на улице. Кроме того, только в 42% школ есть места для мытья рук внутри здания. «В 1099 школах мест для мытья рук нет вообще», — сообщил в интервью «Клоопу» координатор проекта Тынчтыбек Жанадилов. Школьный туалет за миллион сомов. Прокуратура Каракола начала расследование Фото дня. Состояние школьных туалетов в Кыргызстане

