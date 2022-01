Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kloop | Новости Кыргызстана (@kloopnews) Независимая политаналитик Анар Мусабаева в интервью «Клоопу» рассказала о ситуации в Казахстане и о том, как расценивается обращение президента Касым-Жомарта Токаева в ОДКБ за помощью с военными. По ее мнению, квалификация протестов в Казахстане в качестве «международного терроризма удобна для казахских властей». «Пока у казахских властей мало доказательств, которые они могут предъявить международному сообществу, что [митинги и дальнейшие стычки демонстрантов с властью] это действительно международный терроризм, который в правовом смысле больше обосновал бы ввод миротворческих сил», — заявила Мусабаева. Она также подчеркнула, что такая квалификация демонстраций будет использоваться против населения, а дальнейшем и против любых протестов. Мусабаева считает, что отправив кыргызских военных в Казахстан по запросу президента Касым-Жомарта Токаева, Кыргызстан «дал втянуть себя в ужасную авантюру». Она подчеркнула, что участие в миротворческих действиях ОДКБ — сугубо добровольный акт. Никакого обязательства не существует. Протесты в Казахстане На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января 2022 года, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Обращаясь к ОДКБ Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. В ту же ночь премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. В Бишкеке граждане вышли на мирный митинг у здания парламента, выступив против ввода кыргызских войск в Казахстан. Однако власти страны назвали это обязательным пунктом соглашения. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направляют личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Сразу после согласия парламента президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ. При этом, все еще неизвестно, сколько именно времени силы ОДКБ пробудут в Казахстане. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. К вечеру того же дня казахские СМИ сообщили о том, что силовики вели огонь по мирным демонстрантам, в результате чего погибли и несколько человек. Точное число погибших гражданских лиц власти страны не разглашают до сих пор. 10 января Токаев выступил на онлайн-заседании ОДКБ, где назвал события, произошедшие в стране «попыткой госпереворота» и «самым тяжелым кризисом» в истории Казахстана. По теме: «Кыргызстан дал втянуть себя в ужасную авантюру» — Анар Мусабаева об отправке кыргызстанцев в Казахстан Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота»

