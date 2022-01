Музыкант Викрам Рузахунов вечером 10 января вернулся в Кыргызстан из Казахстана через контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол — Автодорожный». Его привезли на машине кыргызских милиционеров. Журналистам, ожидавшим Рузахунова на границе, не дали поговорить с джазменом. Однако позже представители МВД Кыргызстана привезли музыканта на площадь Победы в Бишкеке, где он ответил на вопросы журналистов. Рузахунов рассказал, что 2 января прибыл в Алмату по приглашению своего друга. 4 января начались протесты в стране и его друг «настоятельно рекомендовал» ему находиться дома и не выходить на улицу. «С 4 по 6 января я не выходил из дома, но ситуация продолжала накаляться — отключили интернет, продуктовые перестали работать. Поэтому я предпринял попытку уехать домой [в Кыргызстан] 7 января», — рассказал он. По его словам, на посту в селе Самсы по дороге Алматы — Бишкек его задержали военные Казахстана и поместили в камеру предварительного заключения. Рузахунов рассказал, что пробыл в этой камере четыре дня — ему там давали еду и горячий чай. «Четыре дня я там пробыл до выяснения обстоятельств», — добавил он, отметив, «что до этого по-настоящему не ощущал насколько дорог сын Кыргызстана своему народу». Рузахунов отметил, что «каждый мог оказаться в такой ситуации» и «никто от этого не застрахован». «Как говорится, [оказался] в ненужное время, не в том месте», — добавил он. По словам джазмена, он оговорил себя на видео, которое было снято казахскими полицейскими. Видео с допроса, где он сказал, что получил $200 за участие в погромах распространили казахские гостелеканалы. Джазмен подчеркнул, что сказал неправду, чтобы его освободили. «Был такой путь, я услышал от сокамерников то, что сделаешь такое заявление, якобы тебе предлагали деньги и ты прилетел в Алматы с целью митинга, то тебя сразу же депортируют в Бишкек. Это был такой путь, и поэтому я решил наговорить на себя, хотя этого не делал [не участвовал в беспорядках]», — сказал Рузахунов, подчеркнув ещё раз, что не участвовал в протестах и беспорядках. Рузахунов рассказал, что синяки и другие увечья он получил в результате задержания со стороны казахских силовиков 7 января. «Это было жесткое задержание с применением силы», — добавил он. Кыргызстанец опроверг информацию о том, что его пытали в камере. Рузахунов отметил, что казахские военные задерживали всех подряд и там были представители и других стран Центральной Азии. По его словам, вместе с ним в одной камере держали ещё четверых граждан Кыргызстана. Он заявил, что, «по некоторым данным, они также невиновны и их завтра выпустят». По его словам, с ГКНБ Кыргызстана или КНБ Казахстана у него не было никаких тайных соглашений. «Я очень рад, что я дома. Мне легко дышать, а то что вы видите на лице — это всё пройдёт. На самом деле я очень рад, что жив, здоров и мои близкие знают, что я дома и больше не переживают», — рассказал он, Рузахунов отметил, что ему нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, а позже он продолжит своё творчество. Задержание Рузахунова О задержании музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова стало известно из ролика государственного казахского телеканала «Хабар 24». В эфире телеканала показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, который участвовал в погромах в Алматы за $200. Позже МВД Казахстана сообщило, что задержанного кыргызстанца зовут Закир Убуров.Родственники, друзья и коллеги узнали в мужчине из видео кыргызского джазмена Викрама Рузахунова, который прилетел в Алматы на гастроли 2 января. Брат Убурова, который на самом деле Юбуров, подтвердил, что на видео казахского гостелеканала не Закир. Викрам Рузахунов. Скриншот видео Хабар24. По словам его близких, Рузахунова пытали. После этого у посольства Казахстана в Кыргызстане прошел митинг в поддержку Рузахунова. На этом митинге был и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, кыргызские власти недовольны тем, что кыргызстанцев пытаются выставить погромщиками. Глава ГКНБ сказал, что Викрам Рузахунов — не террорист и власти предпримут все усилия, чтобы спасти его. Митинги в Казахстане Митинги в соседнем Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области на западе страны из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ. В этом регионе львиная доля транспорта используют именно газ в качестве топлива. Затем в течение нескольких дней на митинги стали выходить и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Позже на смену экономическим требованиям пришли политические. Протестующие требовали отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!». Протесты в некоторых городах переросли в столкновения митингующих и силовиков — наиболее тяжелая ситуация развернулась в Алматы. В городе были случаи мародерства, поджоги, захваты административных зданий и вооруженные столкновения с силовиками. Алматы 5 января. Фото: Vласть.kz На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами» и обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы». 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. Позже власти Казахстана заявили, что «террористы» были обучены за рубежом. Потом появилась информация, что среди задержанных на демонстрациях были иностранцы, в том числе «граждане соседнего государства», но какого — не уточнялось. Власти Кыргызстана сообщили как минимум о пяти задержанных кыргызстацах. По данным ГКНБ Кыргызстана, в результате беспорядков в Казахстане погибли два кыргызстанца. Один из них 32-летний фитнес-тренер А.М. Он погиб 7 января в Алматы. В ГКНБ Кыргызстана сообщили, что кроме Рузахунова, в Казахстана под стражей находятся 4 гражданина Кыргызстана. «По этой ситуации проводятся постоянные консультации, уточнения и всем гражданам Кыргызстана будет оказана соответствующая государственная поддержка», — добавили в ГКНБ. Кроме того, в Госкомитете нацбезопасности попросили кыргызстанцев, находящихся или проживающих в Казахстане, проявить спокойствие и понимание при проверочных мероприятиях.

