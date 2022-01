Пресс-служба аппарата президента сообщила, что на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января от Кыргызстана выступит глава кабмина Акылбек Жапаров. Садыр Жапаров и Акылбек Жапаров на заседании кабинета министров. Фото: Пресс-служба президента Сообщается, что на сессии будут обсуждать вопрос о ситуации в Казахстане и мерах по ее нормализации. Сам президент Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск. Пресс-служба главы государства сообщила об этом накануне. «Глава государства продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабмина и других госорганов», — отметили в ведомстве. Токаев и террористы На фоне непрекращающихся протестов в Казахстане, которые начались 2 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы». Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также Токаев заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Сообщалось, что свое согласие на участие в кампании ОДКБ в Казахстане высказали четыре страны — Армения, Таджикистан, Россия и Кыргызстан. На заседании в Жогорку Кенеше стало известно, что от Кыргызстана в Казахстан направят личный состав из 150 человек, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей. Садыр Жапаров уже подписал соответствующий указ. 6 января власти Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, под словом «ликвидированы», подразумевается, то что демонстрантов убили. К вечеру казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. Точное количество погибших со стороны гражданских властями страны не разглашается. Сегодня стало известно, что в ходе беспорядков в Алматы погиб 1 кыргызстанец.

