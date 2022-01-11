Председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров поздравил с избранием на пост премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе кабмина.

Жапаров пригласил Смаилова посетить Кыргызстан с официальным рабочим визитом в этом году.

«Уверен, что ваш большой опыт и профессионализм будут служить скорейшему восстановлению братской нам страны после трагических событий и вернет ее на путь устойчивого развития. Со своей стороны, подтверждаю готовность к активной совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений в интересах и во благо народов наших стран», — говорится в сообщении.

Алихан Исмаилов и Акылбек Жапаров.

Алихана Исмаилова избрали премьер-министром Казахстана 11 января. Прошлое правительство страны во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку на фоне масштабных протестов в стране.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил новый состав правительства страны. Vlast.kz отмечает, что состав кабмина обновился только на треть.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические. Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».

В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Беларусь и Россия. В результате страны-участницы ОДКБ ввели ограниченный контингент своих войск с мандатом миротворцев. Всего на территории Казахстана более трёх тысяч миротворцев ОДКБ — большинство из них из России.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная.

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