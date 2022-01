Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в интервью главному редактору издания «Новые лица» Лейле Саралаевой заявил, что поднимет зарплату медикам до тысячи долларов. По словам министра он за пять месяцев после своего назначения поднял зарплату медикам на 100%, в то время как за 10-15 лет она ни разу не поднималась. Он отметил что зарплата медиков будет больше, чем в других странах, а медики будут не уезжать, а наоборот возвращаться. «Планируем 1 апреля поднять зарплату медикам еще на 100%. Мы с Садыром Жапаровым договорились, что, если буду работать министром, то мы доведем зарплату медиков до тысячи долларов»— говорит Алымкадыр Бейшеналиев. Что говорил Садыр Жапаров? 19 декабря 2021 года президент Садыр Жапаров, посещая Джалал-Абадскую клиническую больницу, заявил, что в 2022 году планируют увеличить зарплаты бюджетников — в том числе врачей. Президент отметил, что в 2022 году планируется повышение зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе и врачей. Садыр Жапаров также подчеркнул, что будет рассмотрен вопрос выдачи госипотеки по льготным условиям. Президент поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом и сказал, что пандемия показала, в каком состоянии находится медицина. «Поэтому по мере наших возможностей мы строим новые здания больниц, в селах ФАПы. Конечно, хочется все сделать быстро в один миг, но у государства на сегодня пока нет такой возможности. За последние 10 лет мы ушли назад, теперь мы только встаем на ноги, бюджет страны вышел с профицитом», — сказал Садыр Жапаров и сравнил Кыргызстан с ребенком, который только начал ходить. Власти нередко заявляют о том, что повысят зарплаты медработникам. В последний раз об этом говорил 4 августа 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Он тогда предлагал полученные от легализации теневой экономики средства направить на повышение зарплат медработников.

