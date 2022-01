Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека 11 января сообщила журналисту «Клоопа», что экс-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву вынесли приговор по делу о коррупции на «Кумторе». По информации суда, приговор вынесли еще 30 декабря. Так, по решению суда, Оторбаева признали виновным по статье «Коррупция» и приговорили к выплате штрафа 300 тысяч сомов в доход государства. Джоомарт Оторбаев занимал пост премьер-министра с 25 марта 2014 года по 24 апреля 2015 года. ГКНБ задержал Оторбаева по делу о коррупции на руднике Кумтор 16 сентября 2021 года. По данным спецслужбы, он будучи премьер-министром оказал давление на комиссию Госагентства охраны окружающей среды (ГАООСиЛХ) по проведению экологической экспертизы по генплану рудника, нарушив требования Водного кодекса и закона «О воде». По версии следствия, Оторбаев сделал это в интересах канадской Centerra Gold Inc. и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов. По скандальному делу о коррупции на «Кумторе» кроме Оторбаева, приговор также вынесли экс-депутату Таланту Узакбаеву. Его признали виновным и приговорили к выплате штрафа в 300 тысяч сомов. Аналогичный приговор Первомайский райсуд вынес и экс-депутата Исхака Пирматова. Этот же суд в декабре 2021 года отпустил из под стражи экс-депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова, они также проходили в деле «Кумтора» в качестве подозреваемых в коррупции.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!