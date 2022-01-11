Депутата Жогорку Кенеша Акбокона Таштанбекова 10 января отпустили под подписку о невыезде. Информацию об этом подтвердили в Свердловском райсуде Бишкека.

Суд над Таштанбековым.

Адвокат Таштанбекова Акын Авазбеков сообщил, что уголовное дело в отношении депутата передали в Свердловский райсуд.

Таштанбекова задержали 6 декабря и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Его подозревают в «возбуждении межнациональной и межрегиональной розни».

По данным Госкомитета нацбезопасности, в ходе парламентских выборов в соцсетях опубликовали видео с участием Таштанбекова. На нём депутат, по версии ГКНБ, «явно совершает действия, направленные на возбуждение межнациональной и межрегиональной розни».

Сам Таштанбеков сказал, что в деле нет ни потерпевших, ни свидетелей, а видео, из-за которого его задержали, было смонтировано.

Адквокатесса Таалайгуль Токтакунова подчеркнула, что видео было снято несколько лет назад.

Видео разместил на своей странице в соцсети бывший журналист ОТРК Болот Абдыжапаров — официальный представитель Джаната Эдигеева, конкурента Таштанбекова на парламентских выборах в 2021 году. Видео вскоре было удалено, но юристы Акбокона Таштанбекова успели сделать скриншот и намеревались подать в суд.

Акбокон Таштанбеков — лидер «Политической партии Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов». Он был избран в парламент по Иссык-Атинскому избирательному округу №30.

Таштанбеков не смог участвовать на церемонии вручения депутатских удостоверений и нагрудных значков 29 декабря. Центральная избирательная комиссия вручила их Таштанбекову 31 декабря.

Акбокон Таштанбеков с удостоверение депутата. Фото: ЦИК

Ранее в ЦИК пояснили «Клоопу», что Таштанбеков будет считаться избранным депутатом до тех пор, пока не пройдет судебное заседание и не будет избрана его мера пресечения.

«Судебное заседание пока не состоялось, а значит Таштанбеков считается избранным депутатом. Мы действуем согласно закону. Если суд вынесет ему обвинительное решение, то мы лишим его мандата», — заявили в ЦИК.