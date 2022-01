Контекст: В соседнем Казахстане несколько дней продолжались протесты, которые начались в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В ночь с 4 на 5 января митинги переросли в столкновения демонстрантов с силовиками. На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к членам ОДКБ и попросил поддержки для «преодоления террористической угрозы».Токаев назвал «террористами» демонстрантов, которые требовали снижения цен на сжиженный газ и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также он заявил, что «будет действовать максимально жестко» по отношению к митингующим. Позже премьер-министр Армении и председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит свои миротворческие силы в Казахстан. Митинги и беспорядки в Казахстане пошли на спад 7 января, когда власти страны провели так называемую «антитеррористическую операцию» и «зачистки», в которых были «ликвидированы» десятки человек. Скорее всего, ликвидацией власти Казахстана называют расстрелы демонстрантов. Тогда же в страну ввели военных от стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кыргызстан также отправил в Казахстан 150 своих военных, что вызвало споры среди кыргызстанцев. Уже 11 января Токаев заявил, что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, а вывод войск-союзников займет не более 10 дней. Вместе с этим многие задались вопросом — как ситуация в соседнем Казахстане и ввод туда войск ОДКБ повлияет на Кыргызстан. С этим вопросом журналисты «Клоопа» обратились к кандидатке наук факультета политологии будапешстского университете имени Матвея Корвина Арзуу Шерановой. Кризис легитимности власти По ее словам, события в Казахстане для стран-членов ОДКБ «тревожные», потому что они разделяют с Казахстаном те же «хронические» социально-экономические проблемы. «Также практика ограничения политической свободы в этих странах имеют большой протестный потенциал. Пандемия коронавируса еще более усугубила ситуацию. В настоящее время все страны ОДКБ испытывают кризис легитимности власти, возможно за исключением Кыргызстана, который в прошлом году преодолел третий транзит власти. Она [власть] на сегодняшний день воспринимается большинством населения сравнительно более легитимной», — считает Шеранова. Она считает, что положительный ответ членов ОДКБ на запрос Казахстана — это, прежде всего, предупреждение и снижение риска политического кризиса в своих странах и интерес к сохранению своих режимов. «Поэтому я бы не хотела давать сильную геополитическую окраску в данной ситуации, хотя эти процессы взаимосвязаны и не могут не отразиться на развитии различных геополитических сценариев в последующем, и не могут не дать определенные очки региональному лидеру. Для России важно сохранить Центральную Азию в зоне своего влияния», — отмечает она. Шеранова подчеркнула, что политическая и экономическая стабильность и безопасность стран в Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана, зависят от дальнейших событий в Казахстане. По этой причине, добавила она, все страны региона заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации в Казахстане. По мнению Шерановой, происходящее в соседней стране можно также назвать «кризисом политической легитимности власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева». «Ухудшение условий жизни, рост цен и политические репрессии вынудили простой народ выйти на мирные митинги, чтобы выразить свое недовольство и предъявить политические требования. Быстрый разворот событий и эскалация протестов по всей стране, несмотря на то что поверхностно казалось, что власть сильная, говорит о том, что на самом деле автократические страны очень уязвимые», — сказала Шеранова. Борьба разных сил за власть Также экспертка не исключает и сценарий внутриполитической борьбы за власть между политическими элитами, включая тех, кто на стороне Назарбаева или действующего президента Касым-Жомарта Токаева. «И наконец, присутствие экстремистских сил не исключается, учитывая попытки дестабилизации в центральноазиатском регионе в прошлом. В целом, сложно что-то утверждать на данный момент. Но можно с уверенностью сказать, что было место мирным митингам против нынешнего режима, но и была организованная провокация со стороны заинтересованных сторон — как внутренних, так и возможно внешних. Необходимо отметить, что при любом сценарии мирно протестующие народные массы были использованы, без народных масс никакие стороны не добились бы того, что мы имеем сегодня», — отмечает Шеранова. Кроме этого, по ее словам, в обязанность сил ОДКБ не входит урегулирование ситуации в Казахстане, так как это организация создана для коллективной обороны извне и «в настоящее время нет прямых доказательств внешней атаки на Казахстан». Шеранова считает, что вмешательство ОДКБ во внутренние политические вопросы Казахстана, «безусловно станет прецедентом для аналогичных ситуаций в будущем на пространстве ОДКБ». «В целом, конечно, есть риск того, что присутствие ОДКБ еще более усугубит ситуацию и может перерасти из местного в региональный кризис», — отмечает она. Шеранова также добавила, что у Кыргызстана, как страны экономически зависящей от России и Казахстана, нет выбора отказа от поддержки решений ОДКБ. Однако вместе с этим, как отмечает экспертка, из-за нынешних действий ОДКБ в Казахстане, в будущем может произойти рост недовольства по отношению к организации и к России, как к стране-лидеру объединения. «Это может послужить появлению трещин как внутри самой организации из-за давления народов стран-членов, так и отразиться на отношении между народами», — считает кандидатка наук. Она заключила, что в истории сложно выделить успешные примеры вмешательства таких международных организаций во внутреннюю политику стран, так как подобные действия должны быть обоснованы международным правом. При этом в большинстве случаев такие попытки оказывали «контр эффект», а принимающие страны, по словам Шерановой, «становились объектами геополитических игр». «Мнение местного населения должно быть в приоритете у международных акторов при разрешении любых политических кризисов», — сказала она. Также Шеранова считает, что возможен и альтернативный сценарий, в котором ОДКБ становится более сильным геополитическим проектом и «другие недемократические страны в регионе проявят интерес к сотрудничеству или даже вхождению в состав организации». Протесты в Казахстане Митинги в Казахстане начались 2 января 2022 года в Мангистауской области из-за повышения цены на сжиженный газ. В течение нескольких дней на протесты вышли и жители других городов. Основная масса демонстрантов стала выходить на акции протестов в разных городах 4 января. Сначала демонстранты требовали снижения стоимости голубого топлива, а затем отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Самый популярный лозунг: «Шал, кет!» («Старик, уходи!»). В итоге на фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку, которую принял президент Касым-Жомарт Токаев. Самые основные столкновения митингующих и силовиков произошли в Алматы. Днем 5 января в Алматы протестующие захватили здание городской администрации. В СМИ сообщали, что демонстранты добрались до госрезиденции президента Касыма-Жомарта Токаева, которая находится в Алмат, где позже произошел пожар. Сообщалось также, что митингующие захватили аэропорт Алматы, но в ночь на 6 января власти Казахстана заявили, что он освобожден. А города бизнесмены сообщили, что в городе разграблены самые больше торговые центры. 6 января стало известно, что правоохранители и силовики Казахстана начали стрельбу по демонстрантам в Алматы, называя это «зачистками» и «антитеррористической операцией». В МВД заявили, что были «ликвидированы» десятки человек. К вечеру того же дня казахские СМИ стали сообщать о том, что власти вели огонь по мирным демонстрантам и несколько человек были убиты. При этом до сих пор неизвестно, сколько гражданских лиц погибло и пострадало при беспорядках. Власти страны распространяют только информацию о 16 погибших военнослужащих.



